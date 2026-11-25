أمرت النيابة العامة بأكتوبر بحبس 3 متهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتعدي على طالب يبلغ من العمر 13 عامًا بالضرب وسرقة حقيبته، أثناء عودته من مول مصر مستقلًا دراجة كهربائية «سكوتر»، بدائرة قسم شرطة أكتوبر أول.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من سيدة حضرت إلى قسم الشرطة وبرفقتها نجلها، الطالب بالصف الأول الإعدادي، وأفادت بتعرضه للسرقة أثناء عودته من مول مصر.

وقالت الأم في بلاغها إن نجلها فوجئ بثلاثة أشخاص يستقلون دراجة نارية يعترضون طريقه أثناء قيادته السكوتر، واعتدوا عليه بالضرب باستخدام الأيدي دون إحداث إصابات، قبل أن يستولوا على حقيبته التي كانت تحتوي على مبالغ مالية، ثم لاذوا بالفرار من مكان الواقعة.

وباشرت الأجهزة الأمنية فحص البلاغ وإجراء التحريات اللازمة، وتمكنت من تحديد هوية المتهمين الثلاثة وضبطهم، وتبين أنهم طالب يبلغ من العمر 16 عامًا، وعاطلان يبلغان 16 و18 عامًا.

وبمواجهة المتهمين، اتخذت الإجراءات القانونية حيالهم، وحرر محضر بالواقعة، وأحيلوا إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتعدي على الطالب وسرقة حقيبته.