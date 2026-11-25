كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله مجموعة من الرجال والسيدات حال رقصهم بحفل زفاف بقنا ويحمل البعض منهم أسلحة نارية.





بالفحص أمكن تحديد وضبط الأشخاص حائزى الأسلحة النارية الظاهرين بمقطع الفيديو (5 أشخاص – مقيمين بدائرة مركز شرطة نجع حمادى).

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه أثناء إحتفالهم بزفاف نجلة عمومتهم خلال شهر سبتمبر 2025، وتبين قيام أحدهم بإعطاء العروس السلاح لحمله فى إطار الإستعراض، وتم بإرشادهم ضبط الأسلحة النارية الظاهرة بالمقطع (3 بنادق آلية – طبنجة).



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.