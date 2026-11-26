نعت نقابة المهن التمثيلية ضحايا حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، الذي أسفر عن سقوط عدد من الوفيات والمصابين، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا وذويهم، وداعية الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

حادث الوراق

وقالت النقابة، في بيان رسمي: «تتقدم النقابة بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وذويهم، داعية الله عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم ومحبيهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل».

تفاصيل حادث حريق الطريق الدائري بالوراق

وشهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة اندلاع حريق هائل، عقب اشتعال سيارة نقل محملة بالمواد البترولية، ما أدى إلى امتداد النيران إلى عدد من السيارات والدراجات البخارية الموجودة بمحيط الحادث، وتفحم عدد كبير من المركبات.

وأسفرت التقديرات المبدئية للحادث عن وفاة 31 شخصًا وإصابة 25 آخرين، إلى جانب تفحم 27 مركبة، ما بين سيارات ودراجات بخارية، وسط تحرك عاجل من الأجهزة المعنية للتعامل مع تداعيات الحادث ونقل المصابين.

وتواصل الجهات المختصة حصر الأعداد النهائية للضحايا والمصابين، وفحص جميع التلفيات والخسائر التي خلفها الحادث، للوقوف على كافة الظروف والملابسات المحيطة بوقوعه، وتحديد أسباب الحريق والمسؤول عن الحادث.