إحياء لذكرى وفاته.. أسرة الدكتور أحمد عمر هاشم توجه دعوة مفتوحة لحضور ختمة للقرآن الكريم

أعلنت أسرة الدكتور أحمد عمر هاشم، إحياء الذكرى السنوية الأولى لوفاته، يوم الأربعاء المقبل، بإقامة ختمة للقرآن الكريم في قرية بني عامر، التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

أسرة الدكتور أحمد عمر هاشم توجه دعوة مفتوحة لحضور ختمة للقرآن بقريته

وقالت أسرة الدكتور أحمد عمر هاشم، في بيان لها، إن الختمة تأتي بمناسبة الذكرى الأولى لرحيل فضيلة الإمام الدكتور أحمد عمر هاشم، داعيةً إلى المشاركة في ختم القرآن الكريم والدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وأكدت أسرة الدكتور أحمد عمر هاشم على إقامة ختمة للقرآن الكريم أن الدعوة مفتوحة لمن يرغب في الحضور والمشاركة في ختمة القرآن، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.