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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عبدالغني هندي في الذكرى الأولى لرحيل أحمد عمر هاشم: كان عالما لا يعوض

الدكتور أحمد عمر هاشم
الدكتور أحمد عمر هاشم
محمود زيدان

علق العالم الأزهري الدكتور عبدالغني هندي على الذكرى الأولى لرحيل العالم الأزهري الكبير فضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس جامعة الأزهر السابق، متسائلًا عما إذا كان المصريون يفتقدون شخص الدكتور أحمد عمر هاشم فقط، أم أنهم يفتقدون نموذجًا للعالم الذي جمع بين العلم والوقار والحضور والتواصل مع الناس.

وقال عبدالغني هندي، أحد تلاميذ الدكتور أحمد عمر هاشم، خلال حواره في برنامج «خط أحمر» الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة «الحدث اليوم»، إن الحديث عن أستاذه يستحضر أمامه 25 عامًا قضاها معه، مؤكدًا أن العلاقة بينهما كانت قائمة على محبة عميقة وتواصل إنساني، وأن الدكتور أحمد عمر هاشم كان شخصية لا تعوض، ارتبط بها الناس من خلال حضوره وتواصله الدائم معهم.

وأشار إلى أن الدكتور أحمد عمر هاشم كان حريصًا على التواصل مع جميع الناس، ولم يكن يغلق هاتفه في وجه من يحتاج إليه، مؤكدًا أن المطلوب ألا تتوقف ذكراه عند مجرد استحضار سيرته، وإنما أن يستمر المشروع والقيم التي عاش من أجلها.

وأوضح عبدالغني هندي أن الدكتور أحمد عمر هاشم كرّس حياته منذ طفولته وحتى رحيله للدفاع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، متمنيًا أن يتم إنشاء مركز عالمي للدفاع عن السنة النبوية يحمل اسم الدكتور أحمد عمر هاشم، وأن تتبنى مؤسسة الأزهر الشريف هذا المشروع ويشارك أبناؤها في دعمه.

وأكد أن الدكتور أحمد عمر هاشم كان يحمل الخير لمصر، وكان محبًا لوطنه، كما كان خطابه جامعًا للناس، خاصة في حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى أن كلماته كانت تصل إلى القلوب وما زال تأثيرها حاضرًا حتى الآن.

وحول أبرز الصفات التي ميزت الدكتور أحمد عمر هاشم في تعامله مع الناس، قال عبدالغني هندي إن «التسامح والتسهيل» كانا من أبرز سماته، موضحًا أنه كان رجلًا متسامحًا، يسعى إلى تيسير الأمور على من يتعامل معهم، سواء كانوا من الطلاب أو من عامة الناس.

عبدالغني هندي العالم أحمد عمر هاشم عمر هاشم الدكتور أحمد عمر هاشم الإعلامي محمد موسى

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