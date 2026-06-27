مواقيت الصلاة اليوم السبت 27 يونيو 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة.. كثر البحث عنه عبر جوجل، لذلك سنوضح فى السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة والمحافظات.

مواقيت الصلاة في القاهرة

صلاة الفجْر ٤:١٠ ص

الشروق ٥:٥٦ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٥٨ م

صلاة العَصر ٤:٣٤ م

صلاة المَغرب ٨:٠٠ م

صلاة العِشاء ٩:٣٤ م



مواقيت الصلاة في الجيزة

صلاة الفجْر ٤:١١ ص

الشروق ٥:٥٦ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٥٨ م

صلاة العَصر ٤:٣٣ م

صلاة المَغرب ٧:٥٩ م

صلاة العِشاء ٩:٣٢ م



مواقيت الصلاة في الإسكندرية



صلاة الفجْر ٤:١٠ ص

الشروق ٥:٥٨ ص

صلاة الظُّهْر ١:٠٣ م

صلاة العَصر ٤:٤٢ م

صلاة المَغرب ٨:٠٩ م

صلاة العِشاء ٩:٤٤ م

مواقيت الصلاة في أسوان

صلاة الفجْر ٥:٠٣ ص

الشروق ٦:٣٩ ص

صلاة الظُّهْر ١:٢٧ م

صلاة العَصر ٤:٤٧ م

صلاة المَغرب ٨:١٦ م

صلاة العِشاء ٩:٤١ م

فضل المحافظة على الصلاة

1. نورٌ للمسلم يوم القيامة، إضافةً إلى أنّها نورٌ له في حياته الدنيا.

2. محو الخطايا وتطهير النفس من الذنوب والآثام، وتكفير السيئات؛ فبالصلاة يغفر الله تعالى ذنوب عبده بينها وبين الصلاة التي تليها، وكذلك تُكفّر ما قبلها من الذنوب.

3. أفضل الأعمال بعد شهادة ألّا إله إلّا الله، وأنّ محمدًا رسول الله.

4. يرفع الله تعالى بالصلاة درجات عبده.

5. تُدخل الصلاة المسلم الجنّة، برفقة الرسول صلّى الله عليه وسلّم. عدّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- انتظار الصلاة رباطًا في سبيل الله تعالى.

6. عدّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- أجر من خرج إلى الصلاة بأجر الحاجّ المُحرم.

7. أول ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة.

8. يُعدّ المسلم في صلاةٍ حتى يرجع إذا تطهّر، وخرج إليها.

9. يُعدّ المُصلّي في صلاةٍ ما دامت الصلاة تحبسه.

10. تبقى الملائكة تُصلّي عليه حتى يفرغ من مُصلّاه.