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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مواقيت الصلاة وأفضل الأدعية ليوم الجمعة

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
محمد غالي

تشهد مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26 يونيو 2026 اهتماما كبيرا من المواطنين في مختلف المحافظات، لحرصهم على أداء الصلوات في أوقاتها، خاصة في يوم الجمعة الذي يعد من أفضل أيام الأسبوع وأكثرها فضلا عند المسلمين.

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة اليوم

وفيما يلي مواقيت الصلاة اليوم في عدد من المحافظات

مواقيت الصلاة في القاهرة

الفجر: 4:09 صباحا
الشروق: 5:55 صباحا
الظهر: 12:58 ظهرا
العصر: 4:33 عصرا
المغرب: 8:00 مساء
العشاء: 9:34 مساء

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

الفجر: 4:09 صباحا
الشروق: 5:58 صباحا
الظهر: 1:03 ظهرا
العصر: 4:42 عصرا
المغرب: 8:08 مساء
العشاء: 9:44 مساء

مواقيت الصلاة في أسوان

الفجر: 4:27 صباحا
الشروق: 6:03 صباحا
الظهر: 12:51 ظهرا
العصر: 4:10 عصرا
المغرب: 7:40 مساء
العشاء: 9:05 مساء

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة في مطروح

الفجر: 4:19 صباحا
الشروق: 6:08 صباحا
الظهر: 1:14 ظهرا
العصر: 4:53 عصرا
المغرب: 8:20 مساء
العشاء: 9:55 مساء

مواقيت الصلاة في الغردقة

الفجر: 4:11 صباحا
الشروق: 5:52 صباحا
الظهر: 12:48 ظهرا
العصر: 4:16 عصرا
المغرب: 7:43 مساء
العشاء: 9:12 مساء

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

الفجر: 4:07 صباحا
الشروق: 5:49 صباحا
الظهر: 12:46 ظهرا
العصر: 4:16 عصرا
المغرب: 7:43 مساء
العشاء: 9:13 مساء

أفضل أوقات الدعاء يوم الجمعة

يعد يوم الجمعة من أعظم الأيام عند المسلمين، ويستحب فيه الإكثار من الدعاء، خاصة في عدد من الأوقات المباركة، أبرزها:

الثلث الأخير من الليل حتى أذان الفجر.
ما بين الأذان والإقامة.
أثناء جلوس الإمام على المنبر وحتى انتهاء صلاة الجمعة.
قبل السلام في نهاية كل صلاة.
الساعة المرجوة للإجابة يوم الجمعة، والتي رجح العلماء أنها إما أثناء الخطبة والصلاة أو في الفترة ما بين العصر والمغرب.

مواقيت الصلاة اليوم

كما يستحب الإكثار من الأدعية الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية، وطلب المغفرة والرحمة، لما في هذا اليوم من فضل عظيم وساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله فيها إلا استجاب له.

ويحرص المسلمون على متابعة مواقيت الصلاة يوميا لتنظيم عباداتهم وأداء الصلوات في أوقاتها، مع اغتنام فضل يوم الجمعة بالإكثار من الذكر والدعاء وقراءة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

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