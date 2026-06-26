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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سعر لعبة gta vi الرسمي وموعد الاطلاق

Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto VI
محمد غالي

يبحث محبو لعبة GTA حول العالم عن أحدث التفاصيل المتعلقة بالإصدار المرتقب Grand Theft Auto VI، خاصة بعد إعلان شركة روكستار رسميا سعر اللعبة وموعد فتح باب الطلب المسبق، إلى جانب الكشف عن المزايا الحصرية للنسخ المختلفة، في خطوة أنهت أشهرا من التكهنات بشأن واحدة من أكثر الألعاب انتظارا في تاريخ صناعة ألعاب الفيديو.

 Grand Theft Auto VI

 Grand Theft Auto VI

أعلنت شركة روكستار رسميا أسعار لعبة Grand Theft Auto VI (GTA 6)، لتنهي بذلك أشهرا من التكهنات حول تكلفة واحدة من أكثر الألعاب المنتظرة في تاريخ صناعة ألعاب الفيديو.

وأكدت الشركة أن سعر النسخة القياسية من اللعبة سيبلغ 79.99 دولارا في الولايات المتحدة، بينما تطرح نسخة Ultimate Edition مقابل 99.99 دولارا، مع فتح باب الطلب المسبق اعتبارا من 26 يونيو لأجهزة PlayStation 5 وXbox Series X وXbox Series S.

ورغم أن السعر الجديد يعد أعلى من أسعار معظم الألعاب الحالية، فإنه جاء أقل من التوقعات التي رجحت تجاوز سعر النسخة الأساسية حاجز 100 دولار.

وكانت شركة نينتندو من أوائل الشركات التي اعتمدت تسعيرا مرتفعا لبعض ألعابها، وهو ما أثار حينها موجة واسعة من الانتقادات بين اللاعبين.

 Grand Theft Auto VI

مزايا الطلب المسبق

أوضحت روكستار أن اللعبة ستقدم عند إطلاقها طور اللعب الفردي Single Player على أجهزة سوني ومايكروسوفت، على أن تصدر رسميا في 19 نوفمبر 2026.

وسيحصل اللاعبون الذين يقومون بالطلب المسبق على محتوى حصري مستوحى من مدينة Vice City، كما سيتمكن مشترو النسخة الرقمية من تحميل اللعبة مسبقا اعتبارا من 12 نوفمبر، أي قبل أسبوع من موعد الإطلاق الرسمي.

كما تمنح الشركة مشتركي الطلب المسبق اشتراكا مجانيا لمدة شهر في خدمة GTA+.

أما نسخة Ultimate Edition فتتضمن مجموعة من الإضافات الحصرية، تشمل سيارات رياضية بتصاميم مستوحاة من الطرازات الكلاسيكية، وأسلحة بخصائص مميزة، وأزياء ووشوم مستلهمة من أجواء Vice City، إلى جانب مركبات حصرية، وتعديلات تجميلية، ومرآب خاص بالمركبات، ومحتويات إضافية داخل اللعبة.

النسخة المحملة على قرص تخزين تثير الجدل

ولم يقتصر الإعلان على الأسعار والمحتوى، إذ أثار قرار روكستار بشأن المحملة على قرص تخزين جدلا واسعا بين اللاعبين.

وكشفت الشركة أن المحملة على قرص تخزين، المقرر طرحها في 12 نوفمبر، لن تتضمن قرص اللعبة التقليدي، بل ستحتوي فقط على رمز رقمي لتحميل اللعبة داخل العلبة.

وأثار القرار موجة من النقاش عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تساءل كثير من اللاعبين عن أسباب التخلي عن الأقراص الفيزيائية رغم الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها الشركة.

ويرى بعض المتابعين أن هذه الخطوة تهدف إلى الحد من مخاطر تسريب اللعبة قبل موعد إطلاقها، إضافة إلى تقليل عمليات إعادة بيع النسخ المستعملة، بينما يرى آخرون أن امتلاك نسخة فيزيائية من لعبة بحجم GTA 6 يحمل قيمة معنوية كبيرة لهواة جمع الألعاب.

 Grand Theft Auto VI

ومع اقتراب موعد الإطلاق، يواصل Grand Theft Auto VI تصدر اهتمام عشاق ألعاب الفيديو، في ظل ترقب واسع ليس فقط لمحتوى اللعبة، بل أيضا لسياسات التسعير ومستقبل النسخ الفيزيائية في صناعة الألعاب، قبل طرحها رسميا في 19 نوفمبر 2026 على أجهزة PlayStation 5 وXbox Series X|S.

الافتراضية GTA 6 Grand Theft Auto VI لعبة GTA Grand Theft Auto

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