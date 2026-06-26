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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

"إيدين أونيل" يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة أستراليا وباراجواي بكأس العالم

"إيدين أونيل" يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة أستراليا وباراجواي بكأس العالم
"إيدين أونيل" يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة أستراليا وباراجواي بكأس العالم
أ ش أ

توج اللاعب الاسترالي إيدين أونيل بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده امام باراجواي في كأس العالم.

وتعادل منتخب أستراليا مع نظيره منتخب باراجواي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم/ الجمعة/علي ملعب ليفي ستاديوم في إطار الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم لكرة القدم والمقامة في أمريكا وكندا والمكسيك حتي يوم ١٩ يوليو القادم.

وقدم أونيل مباراة مميزة في وسط ملعب المنتخب الاسترالي ،وكان حلقة الوصل في الملعب ما بين دفاع وهجوم استراليا ،ليحصد جائزة الأفضل في اللقاء.

وكان منتخب استراليا انتصر في الجولة الاولى علي المنتخب التركي بهدفين نظيفين،وخسر في الجولة الثانية بنفس النتيجة امام امريكا،ليرفع رصيده إلى ٤ نقاط في المركز الثاني ، ويتاهل لدور الـ٣٢ لمواجهة وصيف المجموعة السابعة والتي تضم مصر وبلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

اللاعب الاسترالي إيدين أونيل جائزة أفضل لاعب كأس العالم منتخب أستراليا منتخب باراجواي

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