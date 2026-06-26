"إيلانجا" يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة السويد واليابان بالمونديال

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توج السويدي أنتوني إيلانجا بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخبي السويد واليابان، ضمن منافسات كأس العالم 2026.



تعادل منتخب السويد مع نظيره الياباني بنتيجة 1-1، صباح اليوم الجمعة، في ختام منافسات المجموعة السادسة للمونديال، ليتأهلا معا إلى دور الـ 32.



ونجح أنتوني إيلانجا لاعب فريق نيوكاسل الإنجليزي، في تسجيل هدف التعادل لمنتخب السويد في مباراته أمام اليابان في الدقيقة 62، وهو الهدف الذي قاد السويد لبلوغ دور الـ 32.



جدير بالذكر أن منتخب السويد تأهل لأول الأدوار الإقصائية يف المونديال، بعدما ضمن التواجد مع أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث في دور المجموعات.