معجزة الحضري.. هل يصمد الرقم التاريخي لأكبر لاعب في كأس العالم؟

لا يزال الرقم القياسي الذي سجله أسطورة حراسة المرمى عصام الحضري صامدًا في سجلات بطولة كأس العالم، رغم استمرار عدد من نجوم اللعبة في خوض منافسات المونديال بأعمار متقدمة، وفي مقدمتهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي لوكا مودريتش خلال نسخة 2026.

ويؤكد استمرار هؤلاء النجوم في الملاعب أن الاحتراف الحقيقي والانضباط البدني قادران على إطالة عمر اللاعب، إلا أن رقم الحضري لا يزال يمثل تحديًا استثنائيًا يصعب تجاوزه.

الحضري صاحب الرقم القياسي التاريخي

يتربع عصام الحضري على عرش أكبر اللاعبين مشاركة في تاريخ كأس العالم، بعدما خاض مباراة منتخب مصر أمام السعودية في مونديال 2018 وهو يبلغ 45 عامًا و161 يومًا، ليصبح أكبر لاعب يشارك في البطولة عبر تاريخها الممتد منذ عام 1930.

ويظل هذا الإنجاز واحدًا من أبرز الأرقام القياسية العربية والأفريقية في تاريخ المونديال، خاصة أنه جاء بعد مسيرة طويلة امتدت لأكثر من عقدين داخل الملاعب.

رونالدو يواصل كتابة التاريخ

جاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز الرابع بقائمة أكبر اللاعبين مشاركة في كأس العالم، بعدما خاض مباراة منتخب بلاده أمام أوزبكستان في مونديال 2026 بعمر 41 عامًا و138 يومًا، ونجح خلالها في تسجيل هدفين، مؤكدًا استمراره في المنافسة على أعلى المستويات رغم تقدمه في العمر.

ورغم اقترابه من أصحاب المراكز الأولى، فإن رونالدو لا يزال بحاجة إلى مواصلة اللعب لعدة سنوات إذا أراد تهديد الرقم التاريخي الذي يحمله الحضري.

مودريتش يقترب بخطوات ثابتة

بدوره، واصل قائد منتخب كرواتيا لوكا مودريتش كتابة فصول جديدة من مسيرته التاريخية، بعدما دخل قائمة أكبر اللاعبين مشاركة في كأس العالم بعمر 40 عامًا و287 يومًا، محتلًا المركز الثامن، مع إمكانية تحسين ترتيبه إذا استمر في الملاعب خلال السنوات المقبلة.

قائمة أكبر اللاعبين سنًا في تاريخ كأس العالم

تضم قائمة أكبر اللاعبين مشاركة في المونديال العديد من الأساطير الذين تركوا بصمة خالدة في تاريخ البطولة، وجاء ترتيبهم كالتالي:

عصام الحضري (مصر) – 45 عامًا و161 يومًا.

فريد موندراغون (كولومبيا) – 43 عامًا و3 أيام.

روجيه ميلا (الكاميرون) – 42 عامًا و39 يومًا.

كريستيانو رونالدو (البرتغال) – 41 عامًا و138 يومًا.

بات جينينغز (إيرلندا الشمالية).

بيتر شيلتون (إنجلترا).

لوكا مودريتش (كرواتيا) – 40 عامًا و287 يومًا.

دينو زوف (إيطاليا).

إدين دجيكو (البوسنة والهرسك) – 40 عامًا و99 يومًا.

إنجازات استثنائية في مسيرة عصام الحضري

ويُعد عصام الحضري أحد أعظم حراس المرمى في تاريخ الكرة الأفريقية والعربية، بعدما توج بلقب كأس الأمم الأفريقية أربع مرات مع منتخب مصر، وهو رقم غير مسبوق لحارس مرمى، كما ساهم في تتويج الأهلي بالعديد من البطولات المحلية والقارية، وشارك في كأس العالم 2018 بعد غياب المنتخب المصري عن البطولة لمدة 28 عامًا.

كما حصد الحضري العديد من الجوائز الفردية، أبرزها اختياره أفضل حارس مرمى في أفريقيا أكثر من مرة، ليصبح رمزًا للاستمرارية والانضباط والقدرة على المنافسة حتى سنوات متقدمة من مسيرته.

كأس العالم 2026 النسخة الأكبر في تاريخ البطولة

وتحظى بطولة كأس العالم 2026 باهتمام عالمي غير مسبوق، بعدما أصبحت النسخة الأولى التي تُقام بمشاركة 48 منتخبًا بدلًا من 32، كما تستضيفها ثلاث دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتشهد البطولة نظامًا جديدًا يرفع عدد المباريات ويمنح فرصًا أكبر للمنتخبات من مختلف القارات للمنافسة على اللقب، في خطوة تاريخية تعكس التطور المستمر للبطولة الأكثر شعبية في العالم.

هل يصمد رقم الحضري؟

ورغم استمرار رونالدو ومودريتش في تحدي الزمن، يبقى الرقم التاريخي لعصام الحضري صامدًا حتى الآن، ليؤكد أن بلوغ سن الخامسة والأربعين والمشاركة في أكبر بطولة كروية في العالم يظل إنجازًا استثنائيًا قد يحتاج إلى سنوات طويلة قبل أن يجد من ينجح في تحطيمه.