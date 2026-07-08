وزيرة خارجية بريطانيا تتهم إيران "بمحاولة اختطاف الاقتصاد العالمي"

وجهت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر اتهامات إلى إيران بمحاولة "اختطاف الاقتصاد العالمي"، وذلك في أعقاب الهجمات التي تم شنها في مضيق هرمز.

ودعت كوبر إيران إلى احترام بنود مذكرة التفاهم التي قامت بتوقيعها مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك وفقا لتصريح خاص أدلت به لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم / الأربعاء / أثناء تواجدها في تركيا للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأكدت كوبر أن المملكة المتحدة لم تشارك في الضربات الأمريكية التي تم شنها الليلة الماضية، إلا أنها قالت إنها تدرك مخاوفهم بشأن محاولة إيران الاستمرار في اختطاف المضيق وانتهاك شروط وقف إطلاق النار.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران قد وقعتا اتفاق سلام مبدئيا والمعروف بمذكرة تفاهم، في 17 يونيو الماضي.. وقد تضمنت بنود الاتفاق تعهدا بإعادة فتح مضيق هرمز مقابل رفع واشنطن العقوبات المفروضة على طهران.