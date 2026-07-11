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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير لـ الأهلي: مفيش حاجة اسمها سقف رواتب في زمن الاحتراف

شوبير
شوبير
محمد بدران
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تحركات النادي الأهلي لحسم ملف تجديد عقود عدد من لاعبيه عقب عودة الدوليين من فترة الراحة، مؤكدًا أن إدارة القلعة الحمراء تستعد لفتح هذا الملف قبل انطلاق الموسم الجديد، مع إبداء تحفظه على سياسة سقف الرواتب وتعديل العقود.

وقال احمد شوبير خلال برنامج "هنا المونديال": "النادي الأهلي ينتظر عودة لاعبي المنتخب لمناقشة تجديد العقود، وأنا وجهة نظري إحنا في زمن الاحتراف ومفيش حاجة اسمها سقف رواتب، والنقطة الأغرب تعديل العقود ولو مش عاجبك شوف مصلحتك! لأ مفيش حاجة اسمها كده، شوف أنت مصلحتك كنادي، بدليل إنك ممكن تجيب لاعب بتلاتة وأربعة مليون دولار عادي، فاعتقد التفكير ده من جانب النادي الأهلي في الزمن الحالي مش هيكون صح تمامًا."

وتأتي تصريحات شوبير بالتزامن مع قرار المدير الفني المغربي الحسين عموتة بمنح لاعبي الأهلي الدوليين راحة لمدة أسبوعين، عقب انتهاء مشاركتهم مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، على أن يعودوا بعد انتهاء الإجازة للانتظام في التدريبات استعدادًا للمرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن يغادر الأهلي إلى إسبانيا يوم 28 يوليو الجاري لإقامة معسكر الإعداد الخارجي للموسم الجديد، والذي يتخلله خوض مباراتين أو ثلاث مباريات ودية، بهدف تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا، ومنح الجهاز الفني فرصة لتقييم جميع العناصر قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ويعود الفريق إلى القاهرة عقب انتهاء المعسكر لاستكمال استعداداته الأخيرة، قبل انطلاق الموسم الجديد يوم 20 أغسطس المقبل، وسط ترقب لحسم ملفات تجديد العقود مع عدد من اللاعبين الدوليين عقب عودتهم إلى صفوف الفريق.

احمد شوبير الأهلي رواتب اللاعبين تعديل العقود

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