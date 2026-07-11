مهاجم فلسطيني جوكر.. من هو آدم دغيم صفقة الأهلي الجديدة؟

برز اسم المهاجم الشاب آدم دغيم بقوة خلال الساعات الماضية، بعدما ارتبط بإمكانية الانتقال إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية، في إطار سعي القلعة الحمراء لتدعيم صفوفها بعناصر هجومية شابة تمتلك إمكانات كبيرة وخبرات أوروبية.

وبحسب الإعلامي كريم رمزي، فإن الفلسطيني آدم دغيم، مهاجم سالزبورج النمساوي الحالي وفولفسبورج الألماني السابق، ضمن الصفقات المعروضة على الأهلي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وسط ترقب الأهلي تحديد المقابل المادي.

وأكد رمزي في تصريحات عبر برنامج «من القاهرة» عبر قناة «أون سبورت ماكس» أن آدم دغيم معروض على الأهلي إلا أن المقابل المادي قد يكون عائقا.

من هو آدم دغيم؟

يعد دغيم أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الأوروبية، إذ وُلد في الدنمارك يوم 28 سبتمبر 2005، وينحدر من أصول فلسطينية، الأمر الذي يمنحه الحق في تمثيل أكثر من منتخب على المستوى الدولي.

ورغم اهتمام منتخب فلسطين بضمه، فإنه اختار تمثيل منتخب الدنمارك، وشارك بالفعل مع منتخبات الفئات السنية قبل أن ينضم إلى المنتخب الأول خلال العام الجاري.

بدأ اللاعب مسيرته الكروية داخل أكاديمية نادي آرهوس الدنماركي، قبل أن يلفت الأنظار بموهبته الكبيرة، لينتقل في عام 2023 إلى ريد بول سالزبورج النمساوي، أحد أشهر الأندية الأوروبية في تطوير اللاعبين الشباب وصناعة المواهب، ويرتبط اللاعب بعقد مع النادي يمتد حتى صيف 2028.

وخلال الموسم الماضي، خاض دغيم تجربة جديدة في الدوري الألماني عبر بوابة فولفسبورج على سبيل الإعارة، حيث شارك في عدد من المباريات ونجح في تسجيل هدفين وصناعة أربعة أهداف، ليؤكد قدرته على التأقلم مع أحد أقوى الدوريات الأوروبية رغم صغر سنه.

هل يتعاقد الأهلي مع آدم دغيم؟

يمتاز المهاجم الفلسطيني بمرونة تكتيكية كبيرة، إذ يستطيع اللعب في مركز الجناح الأيمن، كما يجيد شغل مركز الجناح الأيسر والمهاجم الصريح عند الحاجة، ويبلغ طوله نحو 1.89 متر، ويعتمد على قدمه اليسرى، ما يجعله خيارًا هجوميًا متنوعًا لأي فريق ينضم إليه.

وتبلغ القيمة التسويقية لدغيم نحو 7.5 مليون يورو، وهو رقم قد يمثل تحديًا أمام أي نادٍ يرغب في التعاقد معه، إلا أن التقارير تشير إلى وجود إعجاب داخل الأهلي بإمكانات اللاعب، مع دراسة إمكانية التفاوض لتخفيض قيمة الصفقة إذا دخلت المفاوضات مرحلة متقدمة.

ويأتي اهتمام الأهلي بالمهاجم الشاب ضمن خطة الإدارة لتدعيم الخط الأمامي بلاعب يمتلك مستقبلًا واعدًا، خاصة أنه لا يزال في العشرين من عمره، ويملك خبرات في الكرة الدنماركية والنمساوية والألمانية، ما يجعله من الأسماء المرشحة بقوة لخطف الأنظار خلال السنوات المقبلة إذا واصل تطوره بنفس الوتيرة.