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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوقي غريب: مصر تحرج بطل العالم ومنتخب الفراعنة سجل هدفين في الأرجنتين

محمد صلاح
محمد صلاح
يارا أمين
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد شوقي غريب نجم الكرة المصرية السابق، أن مشاركة منتخب مصر في كأس العالم 2026 حملت العديد من المكاسب، مشيرًا إلى أن المنتخب قدم نسخة مختلفة على المستوى الهجومي والروح القتالية.

وقال شوقي غريب خلال استضافته مع الإعلامي مدحت شلبي في برنامج "يا مساء الأنوار من المونديال" المذاع عبر فضائية MBC مصر 2: "مشاركة المنتخب في مونديال 2026 كانت كلها إيجابيات، وسجلنا أكبر عدد من الأهداف في النسخة الحالية، على عكس المشاركات السابقة التي لم تشهد هذا الكم من الأهداف، كما أن هناك إيجابيات أخرى، أبرزها الروح العالية داخل الفريق وثبات التشكيل".

وأضاف: "إنك تحرج بطل العالم وتسجل هدفين، ثم يتم إلغاء أحدهما، فده بيفكرني باللي حصل في كأس القارات أمام البرازيل لما احتُسبت ركلة جزاء بعد مراجعة الفيديو، فقدنا التركيز في آخر 10 دقائق، وده مينفعش قدام فريق بحجم الأرجنتين، وكنت أتمنى أننا نتأهل إلى دور الثمانية".

وتحدث غريب عن أبرز لاعبي المنتخب في البطولة، قائلًا: "محمد صلاح هو الأفضل في منتخب مصر بكأس العالم، لأنه صاحب تأثير واضح وصريح فنيًا وإداريًا داخل وخارج الملعب، وشوفنا توجيهاته للاعبين خلال المباريات بفضل خبراته الكبيرة".

شوقي غريب منتخب مصر كأس العالم 2026 مدحت شلبي برنامج يا مساء الأنوار من المونديال

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