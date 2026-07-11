أمير هشام: بيراميدز حسم صفقة التعاقد مع لاعب محترف في روسيا

أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي بيراميدز اقترب من التعاقد مع المدافع إياد العسقلاني المحترف في صفوف فريق روستوف الروسي.

وقال عبر برنامج مودرن سبورتس الذي يبث عبر قناة Modern Mti الفضائية: بيراميدز يتجه لاستعارة العسقلاني مع وجود بنية أحقية شراء، وبنسبة 99% اللاعب سيكون متواجدًا في صفوف بيراميدز خلال الموسم المقبل.

وأضاف: إياد العسقلاني تم عرضه على إدارة الأهلي، ولكن رفض المجازفة بالتعاقد معه بأرقام مالية كبيرة، خصوصا أنه كان بعيدًا عن المستوى المعهود واكتفى بالمشاركة مع فريق الرديف، وأرقامه لم تنال إعجاب مسئولي القلعة الحمراء.