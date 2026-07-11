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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير: استقبال منتخب مصر كان تاريخيًا.. وعلم مصر يرفرف فوق الجميع

منتخب مصر
منتخب مصر
يارا أمين
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بالاستقبال الجماهيري الكبير الذي حظيت به بعثة منتخب مصر عقب عودتها من المشاركة في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن ما حدث في مدينة العلمين الجديدة يعكس حجم التقدير الذي يحظى به المنتخب بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه في البطولة.

وقال شوبير خلال برنامج "هنا المونديال": "النهاردة كان يوم عظيم في العلمين الجديدة واستقبال حافل وتاريخي لمنتخب مصر رغم الحرارة العالية والتوقيت، لكن مفيش أجمل من الشعب ده، ومفيش أجمل من إنك تكون سبب في الفرحة، ومفيش أجمل من إن علم مصر يرفرف فوق وترفع راية بلدك. شكراً للمنتخب واللاعبين والجهاز الفني ولكل فرد كان سبب في ده، ولولا الظروف كنا هنوصل لأبعد من كده بكتير."

وجاءت تصريحات شوبير بعد عودة بعثة منتخب مصر إلى أرض الوطن وسط استقبال جماهيري كبير، عقب انتهاء مشاركتها في كأس العالم 2026، حيث نجح الفراعنة في بلوغ دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخهم، قبل أن يودعوا البطولة بعد خسارة مثيرة أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، لاعبي المنتخب الوطني والجهازين الفني والإداري، تكريمًا للإنجاز التاريخي الذي حققه الفراعنة في المونديال، في ظل حالة الفخر التي يعيشها الشارع المصري بعد الأداء المميز الذي قدمه المنتخب.

وكان منتخب مصر قد أنهى مشواره في كأس العالم 2026 من دور الـ16، عقب خسارته أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 على ملعب «مرسيدس بنز» بمدينة أتلانتا الأمريكية، ليختتم مشاركة تاريخية في النسخة التي أقيمت لأول مرة بنظام الاستضافة المشتركة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وسط إشادات واسعة بالأداء الذي قدمه المنتخب طوال البطولة.

أحمد شوبير شوبير منتخب مصر كأس العالم 2026 برنامج هنا المونديال

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