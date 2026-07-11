منتخب إنجلترا يواجه أزمة كبيرة قبل مواجهة النرويج.. ماذا يحدث؟

تلقى منتخب إنجلترا ضربة قوية قبل ساعات من مباراته المرتقبة أمام منتخب النرويج في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم، بعدما تعرض لعدة غيابات مؤثرة بسبب الإصابات والمرض والإيقافات، وهو ما وضع الجهاز الفني في موقف صعب قبل المواجهة الحاسمة.

وتأكد غياب لاعب الوسط ديكلان رايس عن التدريبات الأخيرة للمنتخب بعد تعرضه لوعكة صحية، حيث تم عزله عن باقي أفراد البعثة كإجراء احترازي لمنع انتقال العدوى داخل المعسكر. ولم تتوقف معاناته عند المرض فقط، إذ يعاني أيضًا من إصابة في أسفل الظهر، الأمر الذي يثير الشكوك حول مدى جاهزيته للمشاركة في اللقاء.

ولم يكن رايس الغائب الوحيد، إذ انضم المدافع مارك جيهي إلى قائمة المصابين بعد تعرضه لشد في العضلة الخلفية خلال مواجهة المكسيك الماضية، ليغيب هو الآخر عن المران الأخير، في ضربة جديدة لدفاع المنتخب الإنجليزي.

كما يواصل ريس جيمس برنامجه العلاجي بعدما تعرض لإصابة في العضلة الخلفية، ولم يتمكن من المشاركة في التدريبات الجماعية، ما يقلل من فرص لحاقه بالمباراة المرتقبة أمام النرويج.

وتزداد معاناة المنتخب الإنجليزي مع استمرار غياب أكثر من عنصر مؤثر، حيث يفقد خدمات جاريل كوانساه بسبب الإيقاف، بينما يغيب جوردان هندرسون نتيجة الإصابة، ليجد الجهاز الفني نفسه أمام نقص واضح في عدد من المراكز المهمة.

وتأتي هذه الغيابات في توقيت بالغ الحساسية، خاصة أن إنجلترا تستعد لخوض واحدة من أصعب مبارياتها في البطولة أمام منتخب النرويج، الذي يقدم مستويات قوية منذ انطلاق كأس العالم، مما يزيد من الضغوط على المنتخب الإنجليزي قبل المواجهة المنتظرة.

وبات الجهاز الفني مطالبًا بإيجاد حلول سريعة لتعويض الغيابات، في ظل آمال الجماهير الإنجليزية بمواصلة المشوار نحو المربع الذهبي، رغم الظروف الصعبة التي تحاصر الفريق قبل اللقاء المرتقب