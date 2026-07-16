القبض على المتهم بتهديد سيدة بإلقاء مادة كاوية عليها بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام أحد الأشخاص بالتعدى عليها بالسب وتهديدها بإلقاء مادة كاوية عليها بالشرقية.



بالفحص تبين أنه بتاريخى 17 ، 18 يونيو المنقضى تبلغ لمركز شرطة أبوحماد من القائمة على النشر (مالكة محل أجهزة كهربائية ومنزلية – مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من (مالك محل أجهزة كهربائية – مقيم بذات الدائرة ) لقيامه بالتعدى عليها بالسب وتهديدها بإلقاء مادة كاوية عليها.

أمكن ضبط المشكو فى حقه فى حينه، وبسؤاله نفى ما نسب إليه وعلل إدعائها بذلك لخلافات بينهما حول جيرة المحلات التجارية ملكهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.









