بسبب خلافات الميراث.. القبض على المتهمين بالتعدى على سائق بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى زعم خلاله القائم على النشر بقيام 3 أشخاص يحملون أسلحة نارية بقطع الطريق وسرقة المواطنين بالإكراه بالبحيرة.







بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 29 يونيو المنقضى تبلغ لمركز شرطة رشيد من القائم على النشر (سائق) بتضرره من (3 أشخاص "من أنجال عمومته") جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة رشيد ، لقيامهم بإستعراض القوة وممارسة أعمال البلطجة والتعدى عليه بالسب والضرب بإستخدام عصى خشبية لخلافات بينهم حول الميراث.





أمكن ضبط المشكو فى حقهم الظاهرين بمقطع الفيديو فى حينه وبحوزة أحدهم (عصا خشبية "المستخدمة فى الواقعة") ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة وإتهموا الشاكى وإثنين آخرين بالتعدى عليهم وممارسة أعمال البلطجة وإحداث إصابة أحدهم بسحجات.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





