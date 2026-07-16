وفاة شاب داخل "جيم" بشكل مفاجئ وزوجة عمه تلحق به بملوي في المنيا

حالة من الحزن تخيم على أهالي مركز ملوي جنوب المنيا، بعد وفاة شاب، إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أثناء التدريب داخل صالة ألعب رياضية، وبعد ساعات من رحيله توفيت زوجة عمه عند تلقيها نبأ وفاته وسط حالة من الصدمة بين أفراد الأسرة والأهالي.

وقال عدد من أهالي ، الشاب محمود. غ تعرض لوعكة صحية أثناء ممارسة التمارين داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية، حيث جرى نقله إلى أحد المستشفيات بمنطقة أبوالنمرس، إلا أن محاولات إسعافه لم تنجح، وأُعلن عن وفاته.

وأضاف الأهالي أن زوجة عمه، والمقيمة بمدينة ملوي، تعرضت لانهيار مفاجئ عقب سماع نبأ وفاة الشاب، قبل أن تفارق الحياة بعد وقت قصير، لتتحول الصدمة إلى فاجعة داخل العائلة

وسادت حالة من الحزن بين أهالي ملوي، الذين تداولوا نبأ الوفاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن صدمتهم من تتابع الأحداث، وموجهين الدعاء للفقيدين بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم الله ذويهما الصبر والسلوان