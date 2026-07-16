رئيس جامعة المنيا يشدد على تطوير البرامج الأكاديمية وجذب الطلاب الوافدين

ترأس الدكتور عصام الدين صادق فرحات، رئيس جامعة المنيا، اجتماع مجلس كلية طب الأسنان، بحضور الدكتور أيمن حسنين نائب رئيس جامعة المنيا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور حسام شوقي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد عبد الله عميد كلية طب الأسنان، والدكتور طارق عبد الباري مدير مستشفى طب الأسنان، ووكلاء الكلية ، وايمان حمدي مدير إدارة الوافدين بالجامعة وذلك في إطار المتابعة المستمرة لخطط التطوير الأكاديمي والبحثي والطبي، ومناقشة آليات الارتقاء بمنظومة التعليم والخدمات العلاجية وتعزيز تنافسية الكلية محليًا ودوليًا.



وأكد رئيس الجامعة خلال الاجتماع أهمية العمل على تطوير البرامج الأكاديمية بما يتواكب مع المتغيرات الحديثة في علوم طب الأسنان واحتياجات سوق العمل، والتوسع في البرامج النوعية التي تسهم في رفع كفاءة الخريجين وتعزيز فرصهم المهنية.

وشدد الدكتور عصام فرحات على ضرورة وضع خطة متكاملة لجذب الطلاب الوافدين، من خلال الترويج للبرامج المتميزة التي تقدمها الكلية، وتوفير بيئة تعليمية وتدريبية متطورة تدعم مكانة جامعة المنيا كوجهة تعليمية جاذبة للطلاب من مختلف الدول.

كما وجه رئيس الجامعة بضرورة تسهيل الإجراءات الإدارية والأكاديمية الخاصة بالطلاب والباحثين، وتطوير آليات تقديم الخدمات بما يحقق السرعة والكفاءة، ويسهم في تحسين تجربة الطالب داخل الكلية والمستشفى الجامعي.

وفيما يتعلق بالبحث العلمي، دعا رئيس الجامعة إلى التوسع في التقدم للمشروعات البحثية الممولة وزيادة معدلات النشر العلمي الدولي، مع تشجيع فرق العمل البحثية على إعداد مشروعات ذات جدوى تطبيقية ترتبط باحتياجات المجتمع والقطاع الصحي.

وناقش المجلس خطط تطوير أقسام الكلية والمستشفى الجامعي لطب الأسنان، ورفع كفاءة البنية التحتية والتجهيزات الطبية والتعليمية، بما يدعم جاهزية المستشفى لاستكمال متطلبات الاعتماد وتقديم خدمات علاجية وتعليمية وفق أحدث المعايير.

وأكد الدكتور عصام فرحات أن الجامعة رصدت مبالغ مالية لتطوير مستشفى طب الأسنان، بهدف استكمال أعمال التحديث والتجهيز ورفع كفاءة الوحدات والأقسام المختلفة، بما يعزز من قدرة المستشفى على تقديم خدمة صحية متطورة تواكب معايير الجودة والاعتماد.

