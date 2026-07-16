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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إصرار إيراني على فرض السيطرة على مضيق هرمز..هل يشتعل فتيل الحرب مجددا؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

قال العميد فواز عرب رئيس مركز الفيحاء للدراسات، إن أسباب التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وإيران يعود إلى أن طهران قامت باستهداف عدد من ناقلات النفط والسفن التي كانت تعبر مضيق هرمز في المسار الجنوبي المتجه نحو سلطنة عُمان.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي رعد عبدالمجيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن رد الولايات المتحدة الأمريكية جاء عبر ضربات متقطعة، لكنها حاسمة، ثم كانت تتوقف من وقت إلى آخر لتجنب مزيد من التصعيد وإتاحة الفرصة أمام المسار الدبلوماسي.

وأوضح أن الرئيس ترامب أعلن أن مذكرة التفاهم مع إيران قد انتهت، ويلاحظ الآن تصعيدًا في الخطاب الصادر عن عدد من المسؤولين الإيرانيين، من بينهم رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، الذي أعلن أن مضيق هرمز لن يُفتح إلا وفق ترتيبات إيرانية.

وأشار إلى أن عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، علاء الدين بروجردي، صرح بأن أي إجراء في مضيق هرمز من دون التنسيق مع إيران محكوم عليه بالفشل، وأن تغيير آلية إدارة المضيق اتُّخذ على أعلى المستويات، وأن القرار سيتم تنفيذه. وأضاف أن البرلمان الإيراني يسعى إلى إقرار قانون يتعلق بإدارة المضيق.

الولايات المتحدة إيران طهران مضيق هرمز سلطنة عُمان

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