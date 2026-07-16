الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 15 مليون جنيه

اتخذت الاجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية.



اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “الأنشطة التجارية وتأسيس الشركات – شراء السيارات”.

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورون بمبلغ 15 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.





