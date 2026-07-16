الجيش الأردني يعلن إسقاط 8 صواريخ إيرانية| تفاصيل

قالت ربى أغا، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من عمان، إن تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة تتواصل لليوم الخامس على التوالي، وتواصل إيران هجماتها، فيما أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم، أنها تعاملت مع 8 صواريخ باليستية دخلت الأجواء الأردنية فجر اليوم، واعترضتها بنجاح، موضحة أن هذه الصواريخ كانت قادمة من إيران.

لم تسفر عن وقوع أي إصابات

وأوضحت خلال مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم، على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن مصدراً عسكرياً مسئولا أكد أن فرق الهندسة الملكية تعاملت مع شظايا الصواريخ التي سقطت في عدد من المواقع، من دون أن يحدد هذه المواقع، مشيرًا إلى أنها لم تسفر عن وقوع أي إصابات أو أضرار مادية.

وأضافت أن القوات المسلحة الأردنية شددت على ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم تداول الشائعات أو الأخبار المضللة التي تهدف إلى زعزعة الثقة بين المواطن الأردني والمؤسسات الرسمية، مؤكدة أيضًا أن القوات المسلحة الأردنية على أعلى درجات الجاهزية لحماية سيادة الأردن، وضمان سلامة المواطنين والمقيمين في المملكة.

ولفتت إلى أنه على الصعيد الدبلوماسي، فقد أجرى وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، مباحثات في واشنطن مع نظيره الأمريكي، ماركو روبيو، تناولت ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وفقًا للقانون الدولي.