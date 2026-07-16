قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«القطار ملك لكل المصريين»| مكافأة لسيدة أسوان بعد موقفها البطولي.. ووزير النقل: قدمت نموذجًا للمَرأة المصرية العظيمة
البنطال القاتل.. تصميم من زارا يشعل السوشيال ميديا بعد سقوط عشرات النساء
مصر تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين والأردن
من الخبز إلى المرتبات .. 7 قرارات حكومية شغلت المصريين خلال الساعات الماضية
تظاهرات في مدن أوكرانية احتجاجًا على استقالة وزير الدفاع.. والبرلمان يبحث تعيين بديل
زكاة الوديعة البنكية.. هل تكون على الأصل أم الأرباح؟ عضو فتوى الأزهر يحسم الجدل
روسيا تكشف حجم الخسائر الفادحة بالجيش الأوكراني خلال 24 ساعة
غذاء ومستلزمات طبية.. الهلال الأحمر المصري يُرسل قافلة مساعدات جديدة نحو قطاع غزة
تعليق العمل بميناء البصرة في العراق بعد استهداف ناقلة نفط بمسيرة
أيام القلق والتوتر..طلاب الثانوية العامة يودعون الامتحانات بالابتسامات والأحضان
الإفتاء عن السيد البدوي: سليل آل البيت ومن الأولياء.. والتشكيك في ذلك من الكبائر
حقيقة إعادة توزيع درجات الثانوية العامة 2026.. وموعد إعلان النتيجة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الجيش الأردني يعلن إسقاط 8 صواريخ إيرانية| تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

قالت ربى أغا، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من عمان، إن تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة تتواصل لليوم الخامس على التوالي، وتواصل إيران هجماتها، فيما أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم، أنها تعاملت مع 8 صواريخ باليستية دخلت الأجواء الأردنية فجر اليوم، واعترضتها بنجاح، موضحة أن هذه الصواريخ كانت قادمة من إيران.

لم تسفر عن وقوع أي إصابات

وأوضحت خلال مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم، على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن مصدراً عسكرياً مسئولا أكد أن فرق الهندسة الملكية تعاملت مع شظايا الصواريخ التي سقطت في عدد من المواقع، من دون أن يحدد هذه المواقع، مشيرًا إلى أنها لم تسفر عن وقوع أي إصابات أو أضرار مادية.

وأضافت أن القوات المسلحة الأردنية شددت على ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم تداول الشائعات أو الأخبار المضللة التي تهدف إلى زعزعة الثقة بين المواطن الأردني والمؤسسات الرسمية، مؤكدة أيضًا أن القوات المسلحة الأردنية على أعلى درجات الجاهزية لحماية سيادة الأردن، وضمان سلامة المواطنين والمقيمين في المملكة.

ولفتت إلى أنه على الصعيد الدبلوماسي، فقد أجرى وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، مباحثات في واشنطن مع نظيره الأمريكي، ماركو روبيو، تناولت ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وفقًا للقانون الدولي.

قناة القاهرة الإخبارية التصعيد العسكري الأجواء الأردنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب الارجنتين

بعد لافتة مالفيناس.. هل يوقع الفيفا عقوبة على منتخب الأرجنتين؟

محمد صلاح

وجهة جديدة للملك المصري.. حمادة إسماعيل يعلن انتقال محمد صلاح إلى فنربخشة التركي

صورة العامل

مشهد أثار تعاطف الجميع.. عامل كفيف يحمل الطوب والرمل بمساعدة طفل

أسعار الكهرباء

بدء تطبيق زيادة أسعار الكهرباء 4 ساعات يوميًا .. اعرف التفاصيل

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر أسئلة وإجابات امتحان الأحياء ثانوية عامة بعد 40 دقيقة من توزيعه|والتعليم تحقق

منتخب الارجنتين

رسالة سياسية من لاعبي الأرجنتين بشأن جزر مالفيناس.. ما القصة؟

عداد الكهرباء

بزيادة 44 قرشًا وتطبّق بأثر رجعي .. تفاصيل زيادة أسعار الكهرباء علي هذه الأماكن

انجلترا وفرنسا

موعد مباراة إنجلترا وفرنسا لتحديد المركز الثالث في كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

وفاة طالبة متأثرة بإصابتها في حادث وإصابات متفرقة بين الطلاب والملاحظين داخل لجان الامتحانات بالمحافظات

الثانوية العامة 2026.. وفاة طالبة في حادث وإصابات متفرقة بين الطلاب والملاحظين داخل لجان الامتحانات بالمحافظات

محافظ الغربية

كنوز الغربية تصنعها القرى المنتجة.. محافظ الغربية يرسخ نهجا متكاملا لدعم التكتلات الاقتصادية ويحول مطالب منتجي عسل النحل إلى قرارات تنفيذية تعزز الإنتاج وترسخ مكانة

حملات رقابية بالغربية

محافظ الغربية يتابع نتائج الحملات التموينية.. ويؤكد استمرار الرقابة اليومية لضبط المنظومة

بالصور

مباراة الأرجنتين وإسبانيا.. موعد نهائي كأس العالم 2026

موعد نهائي كأس العالم2026
موعد نهائي كأس العالم2026
موعد نهائي كأس العالم2026

ضبط 9 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل إعادة تدويرها وبيعها للمخابز السياحية بالشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال.. الأعراض والوقاية والعلاج

التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال
التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال
التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال

كنز فوائد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟

فيديو

اسماعيل الفتح

علاقة خاصة بميسي.. سر الجدل حول حكم مباراة الأرجنتين وإنجلترا

بنطال زارا الواسع

البنطال القاتل.. تصميم من زارا يشعل السوشيال ميديا بعد سقوط عشرات النساء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد