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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"نقل الكهرباء" توقع عقد إنشاء محطة محولات الطور الدائمة لدعم التنمية في سيناء

المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء
المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء
أ ش أ

وقعت المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقدا مع المهندس إيليا صابر الرئيس التنفيذي لشركة «الخرافي ناشيونال»؛ لإنشاء محطة محولات الطور الدائمة التابعة لمنطقة كهرباء القناة بجهد 220/66/11 كيلوفولت من النوع المعزول بالغاز (GIS) بنظام تسليم المفتاح.

ويهدف المشروع إلى مجابهة الزيادة المتوقعة في الأحمال المستقبلية، واستبدال المحطة المتنقلة الحالية بمحطة دائمة؛ بما يسهم في تعزيز استقرار التغذية الكهربائية ورفع كفاءة الشبكة القومية في نطاق منطقة كهرباء القناة ودعم خطط التنمية في سيناء والمناطق المجاورة.

ومن المقرر تنفيذ المشروع خلال 15 شهراً لإطلاق التيار يعقبها شهران لإبداء الملاحظات إن وجدت تمهيداً للاستلام الإبتدائي وذلك اعتباراً من تاريخ توقيع العقد أو استلام الموقع خالياً من العوائق.

وأكدت المهندسة منى رزق أن المشروع يأتي في إطار مواصلة تنفيذ مشروعات تدعيم وتطوير الشبكة القومية الموحدة بما يواكب خطط الدولة للتنمية الشاملة ويضمن توفير تغذية كهربائية آمنة ومستقرة لمختلف المشروعات التنموية .

وأشارت إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء مستمرة في تنفيذ خططها لرفع كفاءة الشبكة وتعزيز قدرتها على استيعاب الأحمال الحالية والمستقبلية ودعم جهود التنمية في جميع أنحاء الجمهورية.

المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء المهندس إيليا صابر الرئيس التنفيذي لشركة «الخرافي ناشيونال»

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