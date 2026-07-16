كوريا الجنوبية تسجل أول قضية جنائية تتعلق بالغش في الامتحانات باستخدام نظارات الذكاء الاصطناعي

رفع مدعون عامون في كوريا الجنوبية أول قضية جنائية في البلاد تتعلق باستخدام نظارات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي للغش في أحد الامتحانات الوطنية المؤهلة للحصول على تراخيص مهنية.

وذكرت صحيفة (كوريا جونج آنج) أن مكتب الادعاء في مدينة جوانججو وجه اتهامات إلى رجل في الأربعينيات من عمره بمخالفة قانون المؤهلات الفنية الوطنية، بعد ضبطه في مايو الماضي وهو يستخدم نظارات ذكية تعمل بالذكاء الاصطناعي أثناء أدائه امتحان الحصول على شهادة مهندس مرافق الحماية من الحرائق.

وأوضحت أن مراقب الامتحان اشتبه في المتهم بعد ملاحظته انعكاس ضوء من عدسات النظارة، فيما أقر المتهم خلال التحقيقات بأنه طوّر تطبيقًا للذكاء الاصطناعي مرتبطًا بالنظارة لاختبار قدرته على توليد إجابات صحيحة أثناء الامتحانات.

وأشارت السلطات إلى أن الواقعة ليست الأولى من نوعها، إذ تم في مايو الماضي ضبط شخصين آخرين حاولا استخدام نظارات ذكية مماثلة في اختبارات وطنية، كما سُجلت حالات غش مماثلة في اختبارات اللغة الإنجليزية الدولية.

ودفعت هذه الوقائع الجهات المعنية إلى مراجعة إجراءات تأمين الامتحانات، بما في ذلك إدراج النظارات الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي ضمن قائمة الأجهزة المحظورة داخل قاعات الامتحان، وتشديد العقوبات على المخالفين.