ليفربول يقترب من تجديد عقد سوبوسلاي حتى 2031

اقترب نادي ليفربول الإنجليزي من حسم ملف تجديد عقد لاعب الوسط المجري دومينيك سوبوسلاي، في خطوة تعكس تمسك النادي باستمرار أحد أبرز عناصره ضمن مشروعه الفني الجديد استعدادًا للموسم المقبل.

وبحسب الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، توصل ليفربول إلى اتفاق شفهي مع سوبوسلاي لتوقيع عقد جديد يمتد لمدة خمس سنوات، ليستمر اللاعب داخل صفوف "الريدز" حتى صيف عام 2031.

وأوضح رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الطرفين يضعان اللمسات الأخيرة على بنود العقد، تمهيدًا للتوقيع الرسمي والإعلان عن تمديد التعاقد خلال الفترة المقبلة.

ويأتي التحرك بعد موسم مخيب لليفربول، أنهى فيه الفريق المنافسات دون تحقيق أي بطولة، قبل أن يتولى الإسباني أندوني إيراولا القيادة الفنية خلفًا للهولندي آرني سلوت.

ومن المنتظر أن يكون سوبوسلاي أحد الركائز الأساسية في مشروع إيراولا، وهو ما يعزز فرص استمراره مع الفريق ويضع حدًا للتكهنات التي ربطته بالانتقال إلى ريال مدريد خلال الفترة الماضية.