بعد رحلة طويلة مع المرض.. الشابة الأردنية إسراء التايه تتخرج بمرتبة الشرف

نجحت الشابة الأردنية إسراء التايه في تحقيق إنجاز أكاديمي لافت، بعدما تخرجت في كلية علوم التمريض من جامعة كندية بمرتبة الشرف، رغم معاناتها لسنوات من أمراض مزمنة ومعقدة ونادرة أثرت على مختلف جوانب حياتها.

وروت إسراء أنها واجهت رحلة شاقة مع المرض، إذ عجز العديد من الأطباء عن تشخيص حالتها لسنوات، ما دفعها إلى البحث بنفسها في المراجع الطبية، حيث قرأت مئات الكتب حتى تمكنت من تشخيص مرضها وهي في سن 18 عامًا.

وتحولت قصة إسراء إلى مصدر إلهام للكثيرين، بعدما تمكنت من تحدي المرض والإعاقة واستكمال دراستها الجامعية، لتتوج مسيرتها بالتخرج بمرتبة الشرف، مؤكدة أن الإصرار والعزيمة قادران على تجاوز أصعب التحديات.