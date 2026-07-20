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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الداخلية يهنئ رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

وزير الداخلية
وزير الداخلية
أ ش أ

بعث وزير الداخلية اللواء محمود توفيق برقية تهنئة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة.

وقال وزير الداخلية - في برقيته - “بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة يوليو المجيدة.. يسعدني وهيئة الشرطة أن نتقدم لسيادتكم والسادة الوكلاء وأعضاء مجلس النواب الموقر بأصدق معاني التهنئة وخالص الأمنيات".

وأضاف "ونحن إذ نستقبل هذه المناسبة الوطنية التي تتجدد معها ذكريات أيام مجد خالدات.. وقف فيها الجيش المصري ومن حوله الشعب العظيم.. لحماية الوطن والدفاع عن هويته ومكتسباته.. في ملحمة فريدة تجلت فيها قيم العطاء والتضحية والفداء.. لنرجو لمسيرة المؤسسة التشريعية العريقة.. المزيد من التوفيق والسداد".

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ بذات المناسبة قال فيها "يطيب لي وهيئة الشرطة في مناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة يوليو الخالدة.. أن نهدي لسيادتكم والسادة الوكلاء وأعضاء مجلس الشيوخ الموقر .. أصدق التهاني مقرونة بأسمى الأمنيات".

وأضاف "ونحن إذ نحتفل بهذه المناسبة الخالدة.. بما رسخته من قيم الانتماء والكرامة الوطنية .. وما ألهمته من معان سامية في العمل والإخلاص والتفاني من أجل رفعة الوطن وصون مقدراته. تواصل مسيرة العمل الوطني بتكاتف المؤسسات الوطنية.. تحقيق الإنجازات.. ودحر التحديات لبلوغ تطلعات الشعب المصري العظيم.. نحو مستقبل أكثر أمنا واستقرارا.

وزير الداخلية اللواء محمود توفيق المستشار هشام بدوي

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