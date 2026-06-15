محافظ المنيا يوجه برفع كفاءة 100 منزل بقريتي العزيمة و3 بسمالوط

وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، برفع كفاءة وإعادة تأهيل 100 منزل بقريتي العزيمة (2) و(3) بالظهير الصحراوي بمركز سمالوط وذلك في إطار جهود المحافظة لتحسين مستوى المعيشة للأسر الأولى بالرعاية ودعم الاستقرار المجتمعي بهذه المناطق الواعدة.

وأكد المحافظ أن الدولة تنظر إلى قرى الظهير الصحراوي باعتبارها أحد المحاور المهمة للتوسع العمراني والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن تحقيق التنمية الحقيقية لا يقتصر على تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمرافق والخدمات، بل يمتد ليشمل الارتقاء بالبيئة السكنية، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح اللواء كدواني أن توجيهاته برفع كفاءة المنازل تأتي استكمالًا لجهود الدولة في تنمية قرى الظهير الصحراوي وتوفير مقومات الحياة الكريمة بها، لجذب السكان وتحقيق الاستقرار، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالإنسان المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف المناطق.

وأضاف اللواء كدوانى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية والتنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق مردود إيجابي ومستدام للأسر المستفيدة.

ومن جانبه، أوضح عويس قاسم، رئيس مركز ومدينة سمالوط، أنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ المنيا تم البدء في أعمال المعاينة والحصر الميداني للمنازل المستهدفة بقريتي العزيمة (2) و(3)، حيث تمت معاينة عدد من المنازل للأسر الأكثر احتياجًا بقرية (3)، بحضور المهندسة مروة فاروق مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، وأحمد عمران نائب رئيس المركز، ورئيس الوحدة المحلية لقرية العزيمة.

وأضاف رئيس المركز أن أعمال رفع الكفاءة ستتم وفق دراسة فنية دقيقة للاحتياجات الفعلية لكل منزل، وتشمل أعمال الصيانة والتأهيل وتحسين البيئة السكنية، مؤكدًا أن اختيار المستفيدين سيتم وفق معايير واضحة تضمن العدالة والشفافية ووصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحقيق الاستقرار لأهالي قرى الظهير الصحراوي.