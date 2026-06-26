سيف زاهر: الفان زون فكرة عبقرية خارج الصندوق أثبتت بها المتحدة ريادتها الإعلامية

أكد الكابتن سيف زاهر، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت في صياغة مفهوم جديد للمؤازرة الجماهيرية عبر إطلاق منطقة المشجعين "الفان زون" في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل فكرة عبقرية غير تقليدية تليق بمكانة مصر وطموحات جماهيرها في المحفل المونديالي.

وأوضح زاهر أن "المتحدة" استطاعت توظيف عبقرية المكان وبنيته التحتية العالمية لتحول "الفان زون" إلى كرنفال جماهيري نابض بالحياة، أعاد صخب المدرجات العائلية والالتفاف الشعبي الفريد حول الفراعنة، محققة بذلك نجاحاً أسطورياً واكب الإبهار العالمي لبطولة كأس العالم، وأشعل الشغف في الشارع الرياضي من جديد.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة حاسمة أمام نظيره الإيراني في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، في لقاء يسعى خلاله "الفراعنة" إلى حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ32، ومواصلة مشوارهم في البطولة دون انتظار نتائج المنافسين.

موعد مباراة مصر وإيران والقنوات الناقلة

تقام مباراة مصر وإيران يوم السبت 27 يونيو 2026 على ملعب "لومين فيلد" بمدينة سياتل الأمريكية، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة صباحًا بتوقيت القاهرة، الموافق الحادية عشرة مساءً يوم 26 يونيو بتوقيت مدينة سياتل.



ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر شبكة "بي إن سبورتس"، الناقل الحصري لمنافسات كأس العالم 2026 في المنطقة.