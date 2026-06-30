منتخب المكسيك في مواجهة صعبة أمام الإكوادور

يلاقي المنتخب المكسيكي شريك الاستضافة نظيره الإكوادوري على أرضية ملعب مكسيكو سيتي ضمن منافسات دور الـ32 من كأس العالم FIFA 2026™



كانت المكسيك قد حققت بدايةً مثالية، بعد أن فازت بجميع مبارياتها الثلاث ضمن دور المجموعات دون استقبال أي أهداف، لتتصدر مجموعتها بالعلامة الكاملة.

كما تمتلك سلسلة انتصارات متتالية من ست مباريات.

فيما فشلت الإكوادور في التسجيل في مباراتيها الأولى والثانية، قبل أن تحقق انتفاضةً مفاجئة أمام المنتخب الألماني وتفوز عليه بهدفين دون رد، لتتأهل إلى دور الـ32 للمرة الثانية في تاريخها.