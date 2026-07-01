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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الصناعة ونقيب المهندسين يطلقان مساراً جديداً لتسريع التراخيص وتدريب الكوادر الصناعية

وزير الصناعة
وزير الصناعة
ولاء عبد الكريم

بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع المهندس محمد عبد الغني والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون المشترك وآليات الاستفادة من الخبرات والكفاءات الهندسية المصرية في دعم خطط التنمية الصناعية الشاملة وتوطين الصناعة، وذلك بحضور المهندس باسل عرفات معاون الوزير.
 

شراكة مع النقابة
 

وأكد وزير الصناعة، في مستهل اللقاء، حرص الوزارة على فتح قنوات اتصال دائمة مع المؤسسات العلمية والمهنية، وفي مقدمتها نقابة المهندسين باعتبارها الاستشاري الأول للدولة في المجالات الهندسية، مشيراً إلى أن تحقيق مستهدفات استراتيجية الصناعة المصرية المحدثة يعتمد بصورة رئيسية على كفاءة وجودة الكوادر البشرية التي تدير المنظومة الإنتاجية.
 

تيسير الإجراءات الصناعية
 

وأوضح هاشم أن الوزارة تتطلع إلى التعاون مع النقابة فيما يتعلق بتيسير الإجراءات الصناعية ورخص البناء والمراجعات الهندسية، بما يسهم في تحسين تجربة المستثمر الصناعي وتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الفنية والهندسية المتخصصة التي تمتلكها النقابة في مختلف المجالات.
 

تدريب الكوادر الفنية
 

وأشار الوزير إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الهندسية لدى النقابة في تدريب وتأهيل كوادر الوزارة، بما ينعكس على رفع جودة الخدمات المقدمة لمجتمع الصناعة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، مؤكداً أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
 

دعم التنمية الصناعية
 

ومن جانبه، أكد نقيب المهندسين أن النقابة تنظر إلى الصناعة باعتبارها أحد أهم دعائم الاقتصاد المصري، ومن هذا المنطلق تحرص على مد جسور التعاون مع وزارة الصناعة في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تسهيل إجراءات التراخيص للمصانع ودعم جهود التنمية الصناعية.
وأوضح أن النقابة تضع إمكانيات وخبرات المهندسين في مختلف التخصصات تحت تصرف الوزارة للمساهمة في تنفيذ خطط التنمية الصناعية، مشدداً على أهمية إطلاق برامج تدريب وتأهيل متخصصة لمهندسي القطاع الصناعي، وربطها باحتياجات المصانع والتطورات التكنولوجية الحديثة، بما يسهم في إعداد كوادر هندسية قادرة على المنافسة ومواكبة متطلبات الصناعة الحديثة.

شراكة هندسية الصناعة نقيب المهندسين

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