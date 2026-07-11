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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حريق ضخم يلتهم مخزن كرتون بطريق الطابية في الإسكندرية

حريق هائل بمنطقة الطابية
حريق هائل بمنطقة الطابية
أحمد بسيوني
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اندلع حريق كبير، اليوم، داخل مخزن مخصص لتخزين الكرتون بطريق الطابية شرقي الإسكندرية، ما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب وسحب كثيفة من الدخان، وسط استنفار لقوات الحماية المدنية وخوف بين سكان المنطقة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق داخل المخزن، لتنتقل على الفور سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث تم فرض كردون أمني لتأمين محيط المكان ومنع وصول المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون امتداد النيران إلى المباني والمنشآت المجاورة.

وتمكنت قوات الإطفاء من محاصرة الحريق، فيما استمرت أعمال الإخماد والتبريد لضمان عدم تجدد اشتعال النيران، خاصة أن المخزن يحتوي على كميات من الكرتون والمواد سريعة الاشتعال.

كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث كإجراء احترازي للتعامل مع أي حالات طارئة أو إصابات محتملة، في الوقت الذي تواصل فيه الأجهزة المعنية متابعة الموقف حتى الانتهاء من السيطرة الكاملة على الحريق.

وتكثف الجهات المختصة أعمال الفحص والمعاينة لتحديد سبب اندلاع الحريق، وحصر حجم التلفيات والخسائر التي لحقت بالمخزن، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.

حريق هائل الطابية شرق الإسكندرية الحماية المدنية

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