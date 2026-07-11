وزير الدفاع الماليزي: ملتزمون بالارتقاء بالشراكة الدفاعية وتعزيز التعاون الاستراتيجي مع كمبوديا

أكد قائد القوات المسلحة الماليزية، الجنرال مالك رزاق سليمان، التزام بلاده وكمبوديا بالارتقاء بشراكتهما الدفاعية التاريخية، وذلك من خلال وثيق التعاون الاستراتيجي ومواصلة اللقاءات رفيعة المستوى.

جاء ذلك - في منشور لوزير الدفاع الماليزي اليوم على منصة "فيسبوك"- في ختام زيارته الرسمية إلى كمبوديا، وأجرى خلالها محادثات مع القائد العام للقوات المسلحة الملكية الكمبودية الجنرال فونج بيسين، شملت سبل تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين.

وتأتي الزيارة في إطار السعي إلى تعزيز الروابط العسكرية بين البلدين بشكل أكبر، حيث عقدا مباحثات رفيعة المستوى بحضور عدد من القادة الحكوميين، وجدد الجانبان خلال هذه اللقاءات تأكيد التزامهما بتعزيز التعاون الدفاعي المشترك من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة جنوب شرق آسيا.

وشهدت سلسلة اللقاءات الثنائية تباحث الجانبين الماليزي والكمبودي حول توسيع آفاق التعاون الدفاعي؛ عبر تفعيل الأطر الثنائية القائمة وزيادة التبادلات العسكرية وتطوير التعليم العسكري المهني وفرص التدريب بالإضافة إلى مبادرات بناء القدرات.

واختتم مالك رزاق منشوره بالقول: "أكدنا أيضا على الأهمية البالغة للحفاظ على تنسيق وثيق تحت مظلة المنصات الدفاعية التي تقودها رابطة (آسيان)، لمواجهة التحديات الأمنية الناشئة وتعزيز الاستقرار الإقليمي".