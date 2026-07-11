شاهد" مبادرة " خطوة لقرية أفضل " بمركز كفر سعد بدمياط



تابع الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط ، الأعمال الجارية بمبادرة "خطوة لقرية أفضل " والتى تم اطلاقها فى إطار توجيهات المحافظ و إشراف الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط، وذلك ضمن جهود المحافظة لتطوير الخدمات والمرافق العامة والارتقاء بالمظهر الحضاري للقرى .

وعلى هذا الصعيد،،فقد شهدت الفترة الماضية بنطاق مركز ومدينة كفرسعد تنفيذ العديد من الأعمال الميدانية بالقرى منهم ( كفر سعدالبلد – أم الرزق – كفر المرابعين الشرقية – كفر سليمان البحرى – العباسية – كفر المنازلة – السوالم – المحمدية – كفور الغاب – كفر شحاته – الزهراء – الوسطانى )، حيث شملت الاعمال رفع كفاءة ودهان 10 كباري، وتم تجميل اماكن تجميلية 23وتطهير 8 ترع، وتسوية وتجريف 14 شارعًا، إلى جانب دهان 23 كشك كهرباء و350 عمود إنارة و12 صناديق قمامة ودهان عدد 1400 بلدورات، فضلًا عن زراعة 359 شجرة لدعم جهود التجميل والتشجير وقطاع الاعلانات 263 قطاع رخص المحلات 284

كما تم تنفيذ مظلة لخدمة المواطنين، وتركيب لوحتين إرشاديتين لتوجيه المواطنين إلى مجمع المصالح الحكومية بالقرية، بالإضافة إلى تنفيذ 71 حملة إشغالات لرفع التعديات وتحقيق الانضباط بالشوارع، و15 حملة طرق أبواب لتوعية المواطنين، مع استمرار المرور الدوري على المخابز والوحدات الصحية والمصالح الحكومية للتأكد من انتظام العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. تم عمل حملات لمكافحة القوارض بالقري

وتتواصل الأعمال اليومية بالقرية من خلال حملات النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول، وأعمال الصيانة الدورية لمنظومة الإنارة العامة، والمتابعة الميدانية المستمرة لمستوى النظافة والطرق والمرافق العامة، إلى جانب متابعة أعمال التشجير والحفاظ على المسطحات الخضراء وتحسين المظهر العام.

وفى هذا السياق،، أكد " المحافظ " على مواصلة تنفيذ هذه الأعمال، لافتًا إلى متابعة المحافظة الدورية لهذه المنظومة لتحقيق مستهدفات المبادرة