قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع موظف إثر سقوطه من الطابق الثالث بمدينة طور سيناء.. ماذا قالت التحريات؟
مدبولي للاعبي المنتخب: أثبتم إن الشعب بيحب بلده ورفعتم توقعاته وهيفضل متطلع لمزيد من الإنجازات
تحركات جديدة في أسعار الفاكهة اليوم.. والبطيخ يسجل 72 جنيها في الأسواق
رولاني موكوينا يقترب من تدريب بيراميدز.. والإعلان الرسمي خلال أيام
أحمد نبيل كوكا: فخورون بما قدمناه في كأس العالم.. وسنواصل كتابة التاريخ باسم مصر
BYD‏ تتصدر تراخيص السيارات الكهربائية ‏للشهر الرابع على ‏التوالي في مصر
دعما لحسام حسن.. محمد ثروت يؤدي حركة لا للعنصرية على الهواء
هل تأثم الزوجة إذا امتنعت عن زوجها بسبب الضرر؟.. عالم أزهري يجيب
أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم السبت 11-7-2026
قرار عاجل من النيابة العامة ضد متهم في تسريب امتحان مادة بالثانوية العامة
الرئيس السيسي للاعبي المنتخب: لازم الناس تسمع منكم وأحاسيسكم في مباريات كأس العالم
سعر الدولار واليورو والعملات الأجنبية الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شاهد" مبادرة " خطوة لقرية أفضل " بمركز كفر سعد بدمياط

دمياط
دمياط
زينب الزغبي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026


تابع  الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط ، الأعمال الجارية بمبادرة "خطوة لقرية أفضل " والتى تم اطلاقها فى إطار توجيهات المحافظ و إشراف الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط، وذلك ضمن جهود المحافظة لتطوير الخدمات والمرافق العامة والارتقاء بالمظهر الحضاري للقرى .

وعلى هذا الصعيد،،فقد شهدت الفترة الماضية بنطاق مركز ومدينة كفرسعد  تنفيذ العديد من الأعمال الميدانية  بالقرى منهم ( كفر سعدالبلد – أم الرزق – كفر المرابعين الشرقية – كفر سليمان البحرى – العباسية – كفر المنازلة – السوالم – المحمدية – كفور الغاب – كفر شحاته – الزهراء – الوسطانى )، حيث شملت الاعمال رفع كفاءة ودهان 10 كباري، وتم تجميل اماكن تجميلية 23وتطهير 8 ترع، وتسوية وتجريف 14 شارعًا، إلى جانب دهان 23 كشك كهرباء و350 عمود إنارة و12 صناديق قمامة ودهان عدد 1400 بلدورات، فضلًا عن زراعة 359 شجرة لدعم جهود التجميل والتشجير  وقطاع الاعلانات 263 قطاع رخص المحلات 284

كما تم تنفيذ مظلة لخدمة المواطنين، وتركيب لوحتين إرشاديتين لتوجيه المواطنين إلى مجمع المصالح الحكومية بالقرية، بالإضافة إلى تنفيذ 71 حملة إشغالات لرفع التعديات وتحقيق الانضباط بالشوارع، و15 حملة طرق أبواب لتوعية المواطنين، مع استمرار المرور الدوري على المخابز والوحدات الصحية والمصالح الحكومية للتأكد من انتظام العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. تم عمل حملات لمكافحة القوارض بالقري

وتتواصل الأعمال اليومية بالقرية من خلال حملات النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول، وأعمال الصيانة الدورية لمنظومة الإنارة العامة، والمتابعة الميدانية المستمرة لمستوى النظافة والطرق والمرافق العامة، إلى جانب متابعة أعمال التشجير والحفاظ على المسطحات الخضراء وتحسين المظهر العام.

وفى هذا السياق،، أكد " المحافظ " على مواصلة تنفيذ هذه الأعمال، لافتًا إلى متابعة المحافظة الدورية لهذه المنظومة لتحقيق مستهدفات المبادرة

دمياط محافظ دمياط الطرق حسام فوزى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

دون تصالح أو رخصة.. هؤلاء يحق لهم تحويل العدادات الكودية إلى قانونية فورًا

المؤتمر الصحفى

الداخلية تعلن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة بكلية الشرطة

سعر الذهب

بعد خسارة 1800 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

إمام عاشور

عملاق أوروبي يقترب من ضم إمام عاشور.. هل يرحل عن الأهلي؟

الزمالك

قرار عاجل من الزمالك لحل أزمة إيقاف القيد

القردة شاكيرا

نفوق القردة “شاكيرا” بعد واقعة تسمم.. وموجة حزن على مواقع التواصل

المؤتمر

بدءا من يوم 13 يوليو.. الداخلية تعلن مواعيد تقديم الطلبة الجدد بكلية الشرطة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يكرم بعثة المنتخب الوطني بعد إنجاز مونديال 2026

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

خرائط فلسطين في 2000 عام.. معرض وندوة يوثقان تاريخ الأرض والذاكرة بالصحفيين

عمومية روزاليوسف

الوطنية للصحافة تعقد عمومية روزاليوسف وتعتمد القوائم المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣

صورة ارشيفية

الثلاثاء.. الصحفيين تستضيف يومًا طبيًا مجانيًا بالتعاون مع رابطة محرري الصحة

بالصور

BYD‏ تتصدر تراخيص السيارات الكهربائية ‏للشهر الرابع على ‏التوالي في مصر

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

خطوات لحماية منزلك من السرقة أثناء السفر.. نصائح مهمة قبل قضاء الإجازة

نصائح المهمة لحماية المنزل من السرقة أثناء قضاء الإجازة
نصائح المهمة لحماية المنزل من السرقة أثناء قضاء الإجازة
نصائح المهمة لحماية المنزل من السرقة أثناء قضاء الإجازة

هل يسبب استخدام واقي الشمس في نقص فيتامين د؟.. دراسة تحسم الجدل

هل يمنع واقي الشمس إنتاج فيتامين د؟
هل يمنع واقي الشمس إنتاج فيتامين د؟
هل يمنع واقي الشمس إنتاج فيتامين د؟

بعد تصدرها التريند بسبب محمد صلاح.. فوائد غير متوقعة لـ المياة الفوارة

فوائد المياة الفوارة
فوائد المياة الفوارة
فوائد المياة الفوارة

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد