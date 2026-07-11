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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: لقاء الرئيس السيسي بالمنتخب يرسخ ثقافة تقدير أصحاب الإنجاز والتميز

منتخب مصر
منتخب مصر
عبد الرحمن سرحان
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

وجه النائب تامر القصبي، عضو مجلس النواب، الشكر إلى لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم والجهازين الفني والإداري، تقديرًا لما قدموه من أداء بطولي ومشرف خلال بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن المنتخب نجح في رفع اسم مصر وتقديم صورة تليق بالدولة المصرية وشعبها أمام العالم.

تكريم المنتخب الوطني

وأشاد القصبي باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنتخب الوطني وتكريم لاعبيه وأعضاء الجهازين الفني والإداري، مؤكدًا أن اللقاء يرسخ ثقافة تقدير أصحاب الإنجاز والتميز، ويبعث برسالة واضحة بأن الدولة المصرية تقدر كل جهد مخلص وكل نموذج ناجح يسهم في رفع اسم الوطن.

وقال النائب تامر القصبي إن الرياضة لم تعد مجرد منافسة أو نتائج داخل الملاعب، وإنما أصبحت إحدى أدوات القوة الناعمة التي تعكس شخصية الدولة وقيم شعبها أمام العالم، مشيرًا إلى أن المنتخب جسد خلال مشواره قيم العزيمة والانضباط والإصرار والعمل الجماعي، ونجح في كسب احترام الجماهير المصرية والعربية.

وأضاف أن تأكيد الرئيس السيسي دعمه للجهاز الفني الوطني يمثل رسالة ثقة قوية في الكفاءات والخبرات المصرية، ويؤكد قدرة أبناء الوطن على تحمل المسؤولية وتحقيق النجاح متى توافرت لهم المساندة والفرصة الحقيقية.

اكتشاف الموهوبين

وأشار القصبي إلى أن حديث الرئيس عن اكتشاف المواهب وضرورة وجود «كشافين متجردين» يضع خارطة طريق واضحة لصناعة أجيال جديدة من الأبطال، تقوم على تكافؤ الفرص والوصول إلى الموهوبين في مختلف المحافظات والقرى والنجوع، ورعايتهم وفق أسس علمية حديثة.

وأكد النائب تامر القصبي أن مصر تمتلك ثروة هائلة من المواهب الشابة، وأن الاستثمار في اكتشافها وتأهيلها يمثل استثمارًا في مستقبل الرياضة المصرية وقوة مصر الناعمة، مشددًا على ضرورة البناء على ما قدمه المنتخب وتحويل هذا النجاح إلى نقطة انطلاق نحو المزيد من الإنجازات.

واختتم القصبي تصريحاته قائلًا: «شكرًا لأبطال المنتخب الوطني الذين أسعدوا المصريين وقدموا نموذجًا مشرفًا باسم مصر.. وتكريم الرئيس لهم يؤكد أن الإنجاز والتميز والإخلاص سيظل دائمًا محل تقدير الدولة المصرية».

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