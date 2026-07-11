برلماني: المنتخب أعاد تقديم صورة مصر للعالم.. وتكريم الرئيس السيسي انتصار لقيم الإخلاص والانتماء

أكد النائب أيمن حامد، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنتخب الوطني لكرة القدم وتكريم لاعبيه والجهازين الفني والإداري، يمثل تقديرًا مستحقًا لأبطال نجحوا في تقديم صورة مشرفة لمصر أمام العالم، وجسدوا داخل الملعب قيم الإخلاص والانضباط والانتماء والعمل من أجل اسم الوطن.

وقال النائب أيمن حامد إن المنتخب الوطني لم يقدم أداءً رياضيًا متميزًا فحسب، بل صنع حالة وطنية ملهمة جمعت المصريين خلف علم واحد وحلم واحد، مؤكدًا أن مشاهد الالتفاف الشعبي حول المنتخب عكست الدور الكبير للرياضة في تعزيز الانتماء وبناء الوعي الجمعي وترسيخ الشعور بالفخر الوطني.

تكريم المنتخب

وأضاف وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ أن تكريم الرئيس السيسي للمنتخب يحمل رسالة شديدة الأهمية إلى المجتمع، مفادها أن الدولة المصرية تحتفي بالنجاح وتقدر النماذج المخلصة، وأن من يجتهد ويقدم صورة تليق بمصر سيجد دائمًا التقدير الذي يستحقه.

وأشار حامد إلى أن حديث الرئيس عن احترام الجماهير لما قدمه المنتخب يؤكد أن الصورة التي يصنعها الرياضي عن وطنه لا تقل أهمية عن النتيجة، موضحًا أن لاعبي المنتخب نجحوا بأدائهم وروحهم وأخلاقهم في تقديم رسالة حضارية عن الشخصية المصرية إلى الملايين حول العالم.

وأكد النائب أيمن حامد أن توجيهات الرئيس بشأن اكتشاف المواهب الشابة ووجود «كشافين متجردين» تمثل رؤية عميقة لبناء مستقبل الرياضة المصرية، تقوم على العدالة وتكافؤ الفرص والوصول إلى الموهبة الحقيقية أينما كانت، مشددًا على أن مصر تمتلك طاقات بشرية هائلة تحتاج إلى منظومة قادرة على اكتشافها وصقلها ومنحها الطريق نحو التميز.

تكريم المنتخب الوطني

وشدد حامد على أن الإعلام والرياضة شريكان أساسيان في بناء الوعي وتعزيز الهوية الوطنية وتقديم صورة الدولة أمام العالم، داعيًا إلى تسليط الضوء على النماذج الرياضية الملهمة ودعم المواهب الشابة وتقديمها للمجتمع باعتبارها قدوة للأجيال الجديدة.

واختتم النائب أيمن حامد تصريحاته قائلًا: «شكرًا لأبطال مصر الذين صنعوا الفرحة وقدموا للعالم صورة تليق بوطن عظيم.. وتكريم الرئيس لهم يؤكد أن مصر تعرف قيمة أبنائها وتفتح الطريق أمام كل موهبة مخلصة لتحلم وتنجح وترفع علم الوطن».