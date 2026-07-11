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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شريف منير يحيي حفل «نوستالجيا» في دار الأوبرا يوم 27 يوليو

حفل شريف منير
حفل شريف منير
تقى الجيزاوي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أعلن الفنان شريف منير عن استعداده لإحياء حفل غنائي جديد بعنوان «نوستالجيا»، والمقرر إقامته يوم 27 يوليو على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، استجابة لرغبة جمهوره ومحبي أغاني الزمن الجميل.


وشارك شريف منير البوستر الدعائي للحفل عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، وكتب: «حفلة نوستالجيا.. بناءً على طلبكم أغاني الذكريات ومفاجآت كتير بنحضرها مع السوبر ستار شريف منير.. 27 يوليو.. دار الأوبرا المصرية.. المسرح المكشوف.. التذاكر متاحة أونلاين ومن خلال شباك تذاكر الأوبرا».


ويأتي الحفل ضمن عودة فرقة نوستالجيا باند إلى الساحة الفنية خلال موسم صيف 2026، حيث تقدم باقة من أشهر الأغاني الكلاسيكية وأعمال السينما المصرية التي ارتبطت بذكريات الجمهور، ولكن برؤية موسيقية وتوزيعات عصرية تحافظ على روحها الأصلية.


ومن المقرر أن يظهر شريف منير خلال الحفل بشكل مختلف، إذ يشارك كعازف درامز ضمن أعضاء الفرقة، في خطوة تعكس شغفه بالموسيقى، وتمنح الحفل طابعًا خاصًا يختلف عن ظهوره المعتاد كممثل.

فرقة “نوستالجيا باند

شهدت فرقة “نوستالجيا باند” خلال الفترة الأخيرة نشاطًا فنيًا ملحوظًا، حيث أحيت عددًا من الحفلات التي لاقت استحسانًا واسعًا من الجمهور، وسط تفاعل كبير عكس الشعبية المتنامية للفرقة على الساحة الموسيقية، مما يعزز من التوقعات بنجاح جولتها الصيفية المرتقبة .

وتأتي هذه النجاحات في ظل إدارة فنية يقودها عمر أحمد، الذي يحرص على تطوير الأداء العام للفرقة وتقديم محتوى موسيقي يجمع بين الأصالة واللمسة العصرية، ما ساهم في تعزيز حضور “نوستالجيا باند” في مختلف الفعاليات.

وتتضمن قائمة الأغاني التي تقدمها الفرقة مجموعة من أشهر الـsoundtracks السينمائية، من بينها أعمال من أفلام سهر الليالي وشورت وفانلة وكاب وعريس من جهة أمنية والتوربيني، حيث يتم تقديمها بتوزيعات موسيقية جديدة تمنحها طابعًا معاصرًا مع الحفاظ على هويتها الأصلية.

وتتكون فرقة نوستالجيا من إسلام التونى ومحمد العشري ومحمد شبل وعمر أحمد وعلاء فراج وعمر التودى .

شريف منير نوستالجيا دار الأوبرا المصرية

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