الإمارات تشارك بمهرجان القاهرة الدولي للمونودراما

تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، والتي تُقام تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، من خلال منصة المسرح المدرسي، بالتعاون مع هيئة الفجيرة للإعلام ومهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما، الذي يرأسه سعادة محمد سعيد الظنحاني، مدير الديوان الأميري لحاكم الفجيرة ورئيس مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما.

تفاصيل المشاركة الإماراتية

وتتضمن المشاركة الإماراتية عرضين مسرحيين من وزارة التربية والتعليم الإماراتية تحت إشراف الأستاذة شريفة موسى والأستاذ خليفة التخلوف، والعرض الأول بعنوان «العزلة» ويقدمه فريق البنين، والثاني بعنوان «وحدي بالمنزل» ويقدمه فريق البنات، في إطار حرص الجانبين على دعم المواهب المسرحية الناشئة، وتعزيز حضور المسرح المدرسي باعتباره رافدًا أساسيًا لاكتشاف الأجيال الجديدة من المبدعين.

وتأتي هذه المشاركة ضمن منصة المسرح المدرسي التي أطلقها مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما في دورته التاسعة، بهدف تنمية الحس الإبداعي لدى طلاب المدارس، وفتح آفاق جديدة أمامهم للتعبير المسرحي، بما يسهم في بناء جيل جديد من الموهوبين في فن المونودراما.