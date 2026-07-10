الرئيس اللبناني: لن أتراجع عن قرار التفاوض مع إسرائيل وصيغة الإطار كفيلة باستعادة حقوق لبنان

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون، أن الانتقادات حول التفاوض المباشر مع إسرائيل لا تستحق الرد عليها، لأن لبنان دخل أكثر من مرة في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل بدءاً من عام 1949.

وشدد الرئيس عون - خلال استقباله وفداً من كتلة "الجمهورية القوية" برئاسة سمير جعجع اليوم الجمعة - على أنه لن يتراجع عن قرار التفاوض الذي اتخذه، قائلاً "أؤكد لكم أنني لن أتراجع عن قرار التفاوض، مع إصراري على أن تتضمن كل مواقفي توضيحات للشعب اللبناني حول أهمية المسار الذي نسير فيه، وتمسك لبنان بسيادته في كل الخطوات التي نقوم بها".

وأشار إلى أنه اتخذ "خياراً صعباً" في ظل تعقيدات ترتبط بموازين القوى والحسابات الإسرائيلية والوضع الإيراني – الأمريكي، مؤكداً أن هذا الخيار يثبت سيادة الدولة اللبنانية وحقها في التفاوض بنفسها عن نفسها، ويخرجها من تداعيات الحرب التي فرضت عليها.

ولفت رئيس الجمهورية إلى أن "صيغة الإطار ستعيد إلى لبنان حقوقه بالطرق الدبلوماسية، في حال التزام إسرائيل ببنودها ونجاح تنفيذها"، معتبراً أن لبنان يمتلك اليوم فرصة لتحقيق المكاسب التي فقدها نتيجة "حرب عبثية"، ولا سيما في ظل الزخم الأمريكي الحالي والقدرة الأمريكية على الضغط على إسرائيل لتذليل العقبات.

وأضاف أن "الأمور في طور الحلحلة تباعاً"، معتبراً أن الانتقادات الموجهة إلى هذا المسار تنطلق من "رغبة في إعادة الملف اللبناني ورقة في يد إيران".