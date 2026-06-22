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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

النحس اتفك.. محمد هنيدي يحتفل بفوز مصر على نيوزيلندا

منتخب مصر
منتخب مصر
علا محمد

احتفل النجم محمد هنيدى بفوز المنتخب المصرى على نظيره منتخب نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أُقيمت على ملعب بمدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم.

وشارك هنيدى صورة لـ صلاح ومرموش، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، وعلق قائلا: "مبروك لمصر، اخيرا النحس اتفك، ادوا الناس اجازة بقى وفرحوهم".

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة حاسمة أمام إيران يوم 26 يونيو الجاري، في لقاء قد يحسم بطاقة التأهل إلى دور الـ32، بعدما عزز الفراعنة حظوظهم بالفوز على نيوزيلندا في الجولة الثانية.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، متقدمًا على إيران وبلجيكا اللذين يمتلكان نقطتين لكل منهما، فيما يحتل منتخب نيوزيلندا المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

ترتيب المجموعة السابعة:
منتخب مصر: 4 نقاط
منتخب إيران: نقطتان
منتخب بلجيكا: نقطتان
منتخب نيوزيلندا: نقطة واحدة

الفنان محمد هنيدى محمد هنيدى المنتخب المصرى منتخب نيوزيلندا منتخب مصر إيران

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