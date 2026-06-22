مدحت شلبي عن فوز منتخب مصر على نيوزيلندا: إحنا ملعبناش كورة أحلى من كده

أكد الإعلامي مدحت شلبي أن منتخب مصر يواصل إثبات أنه “منتخب كبير” وليس مرتبطًا بمباراة واحدة، مشيرًا إلى أن الفريق قدم أداءً قويًا أمام نيوزيلندا واستحق الانتصار.

وقال شلبي في فيديو نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "يا صباح الأنوار يا صباح النصر يا صباح الجمال يا صباح الحلاوة يا صباح كل شيء جميل"

وأضاف أن المنتخب الوطني يثبت مكانته باستمرار، قائلاً: "النهاردة منتخب مصر بيأكد اللي قولناه المرة اللي فاتت، منتخب مصر منتخب كبير والمنتخب الكبير مش بيبقى في ماتش واحد ومنتخبنا بيأكد أنه الكبير على طول"

وتابع: "المباراة النهاردة كانت خاصة في الشوط الثاني، خلت نيوزيلندا أقدام، وخلي بالك نيوزيلندا تعادلت مع إيران القوية 2-2 وكانت أقرب للفوز، اوعى تقلل من قوة منتخب بلدك، منتخب فيه كل حاجة حلوة"

ووجّه التهنئة للجهاز الفني واللاعبين بقيادة المدير الفني حسام حسن، قائلاً: "مليون مبروك لمنتخبنا الوطني وللكابتن حسام حسن اللي أثبت أنه جدير بهذه المكانة والمكان، وأطالب اتحاد الكرة بتجديد عقده 4 سنوات قادمة"

واختتم تصريحاته قائلاً: "حقه.. إحنا ملعبناش كورة أحلى من كده، بالتوفيق في اللي جاي وإن شاء الله نعبر الدور الجاي واللي بعده واللي بعده.. وليه لأ؟ مش يمكن".