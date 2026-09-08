أبو جبل يقترب من تجربة جديدة خارج مصر عبر بوابة المغرب التطواني

وصل الحارس الدولي المصري محمد أبو جبل إلى المغرب، تمهيدًا لإتمام إجراءات انتقاله إلى صفوف نادي المغرب التطواني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في خطوة تمثل بداية تجربة احترافية جديدة للحارس خارج الملاعب المصرية.

وبحسب ما أورده موقع البطولة المغربي، فقد توصل أبو جبل وإدارة المغرب التطواني إلى اتفاق بشأن انتقال الحارس إلى صفوف الفريق، على أن يخضع للفحوصات الطبية اللازمة قبل استكمال الإجراءات الإدارية وتوقيع العقود والإعلان الرسمي عن الصفقة.

وتأتي الصفقة في إطار سعي المغرب التطواني لتدعيم مركز حراسة المرمى بحارس يمتلك خبرات كبيرة، خاصة أن أبو جبل خاض العديد من التجارب مع أندية مصرية بارزة، من بينها إنبي والزمالك وسموحة والبنك الأهلي ومودرن سبورت، قبل انتهاء ارتباطه الأخير بنهاية الموسم الماضي.

ويمتلك أبو جبل، البالغ من العمر 37 عامًا، سجلًا مميزًا على المستوى الدولي، بعدما ارتدى قميص منتخب مصر وقدم مستويات لافتة، خاصة خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث كان من أبرز عناصر الفراعنة في مشوار البطولة ووصل معهم إلى المباراة النهائية.

ومن المنتظر أن تمثل تجربة المغرب التطواني أولى محطات أبو جبل الاحترافية خارج مصر، بعد سنوات طويلة قضاها في الدوري المصري، حيث يأمل الحارس المخضرم في استعادة بريقه والعودة للمشاركة بشكل منتظم خلال المرحلة المقبلة.