قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل كان النبي يجعل ظهر كف اليدين للسماء عند الدعاء برفع البلاء؟.. الإفتاء توضح
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 8 - 9 - 2026 والقنوات الناقلة
النيل شريان حياة.. مصر تجدد رفضها المساس بالحقوق المائية لدولتي المصب
القوات المسلحة اليمنية: نخوض اشتباكات مع ميليشيات الحوثي في جبهة الكريفات شرقي تعز
بص في ورقتك.. إبراهيم المنيسي وعدلي القيعي يفتحان النار على حسام المندوه
هل قول حرمًا بعد الصلاة لمن صلى بجواري بدعة؟.. الإفتاء توضح
الكيلو بـ 70 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع اليوم الثلاثاء
إبراهيم فايق يهاجم بيزيرا: اللي بيحصل اسمه لوي دراع للزمالك
نبيل فهمي: جرائم إسرائيل في جنوب لبنان تستهدف فرض واقع جديد بالقوة
نأمل في سلام قبل الشتاء.. زيلينسكي: بوتين يحتاج إلى ترامب ولا يريد إزعاجه
السودان يدعو أمين عام جامعة الدول العربية لزيارة الخرطوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أبو جبل يقترب من تجربة جديدة خارج مصر عبر بوابة المغرب التطواني

ابو جبل
ابو جبل
محمد بدران   -  
يارا أمين

وصل الحارس الدولي المصري محمد أبو جبل إلى المغرب، تمهيدًا لإتمام إجراءات انتقاله إلى صفوف نادي المغرب التطواني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في خطوة تمثل بداية تجربة احترافية جديدة للحارس خارج الملاعب المصرية.

وبحسب ما أورده موقع البطولة المغربي، فقد توصل أبو جبل وإدارة المغرب التطواني إلى اتفاق بشأن انتقال الحارس إلى صفوف الفريق، على أن يخضع للفحوصات الطبية اللازمة قبل استكمال الإجراءات الإدارية وتوقيع العقود والإعلان الرسمي عن الصفقة.

وتأتي الصفقة في إطار سعي المغرب التطواني لتدعيم مركز حراسة المرمى بحارس يمتلك خبرات كبيرة، خاصة أن أبو جبل خاض العديد من التجارب مع أندية مصرية بارزة، من بينها إنبي والزمالك وسموحة والبنك الأهلي ومودرن سبورت، قبل انتهاء ارتباطه الأخير بنهاية الموسم الماضي.

ويمتلك أبو جبل، البالغ من العمر 37 عامًا، سجلًا مميزًا على المستوى الدولي، بعدما ارتدى قميص منتخب مصر وقدم مستويات لافتة، خاصة خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث كان من أبرز عناصر الفراعنة في مشوار البطولة ووصل معهم إلى المباراة النهائية.

ومن المنتظر أن تمثل تجربة المغرب التطواني أولى محطات أبو جبل الاحترافية خارج مصر، بعد سنوات طويلة قضاها في الدوري المصري، حيث يأمل الحارس المخضرم في استعادة بريقه والعودة للمشاركة بشكل منتظم خلال المرحلة المقبلة.

محمد أبو جبل نادي المغرب التطواني أبو جبل إنبي الزمالك سموحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الدولة

قرار عاجل في دعوى إلغاء منع سفر النساء للسعودية

تطبيق واتساب

تطبيق واتساب يوقف دعمه رسمياً لهواتف أندرويد القديمة بدءاً من الغد

وزارة التربية في دولة الكويت

الكويت تنهي خدمات 7 آلاف معلم من جنسيات عربية وأخرى لسد فائض الكوادر التعليمية

مفاجأة في سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين

ارتفاع 800 جنيه ومفاجأة في سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين

السفير حمد المشعان

بعد القصف الإيراني.. الكويت: نريد ردعا عربيا لمواجهة كل مصادر الاعتداءات

حادث ارشيفية

حادث مروع.. مصرع زوجين ونجليهما في تصادم على طريق مطروح الإسكندرية

تراجع الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

تراجع أسعار الذهب مستمر في مصر اليوم الثلاثاء

وزير التربية والتعليم

لا صحة لزيادة الدراسة شهرين.. التعليم تحسم الجدل حول مدة العام الدراسي ومواعيد انصراف الطلاب

ترشيحاتنا

نبيل فهمي خلال لقائه وزير الخارجية اليمنية

نبيل فهمي: ندعم الحفاظ على الدولة اليمنية ونرفض أي واقع يقوض استقلالها

صورة أرشيفية

شركات اتصالات أوروبية تتحد لمنافسة ستارلينك في خدمات الهواتف عبر الأقمار الصناعية

مصير مجهول

كابوس الحرب في السودان.. أكثر من 11 ألف مفقود ومصيرهم مجهول

بالصور

معلومات لا تتوقعها.. طبيب يكشف مفاجأة عن الجبنة الرومي

الجبنة الرومي
الجبنة الرومي
الجبنة الرومي

مرسيدس تسجل براءة اختراع قد تحول جي كلاس الكهربائية إلى سيارة تسير فوق الماء

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

لما تزعل بتفتح التلاجة.. 5 أبراج بتعوض حزنها بالأكل هل أنت منهم؟

ابراج
ابراج
ابراج

الدراجات النارية تقود نمو السوق.. 38 ألف موتوسيكل جديد في شهر واحد

الدراجات النارية
الدراجات النارية
الدراجات النارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

المزيد