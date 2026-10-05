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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تامر بجاتو: معسكر منتخب مصر كان مليئًا بالسلبيات

منتخب مصر
منتخب مصر
علا محمد

أعرب تامر بجاتو، لاعب الأهلي والمنصورة السابق، عن استيائه الشديد من خسارة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أمام نظيره الجنوب إفريقي، مساء أمس الأحد، على استاد القاهرة الدولي، في ختام معسكره خلال فترة التوقف الدولي الجارية.

وقال تامر بجاتو في تصريحات عبر فضائية "TeN": "المنتخب الوطني لم يحقق أي استفادة ممكنة من مباراة جنوب إفريقيا، خاصةً أن حسام حسن المدير الفني لم يمنح الفرصة للاعبين البدلاء الذين لم يحصلوا على فرصتهم في المباراتين السابقتين أمام أنجولا وجنوب السودان في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027".

وأضاف" عكس ما فعله بيتسو موسيماني المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا الذي خاض المباراة باللاعبين البدلاء، وهذا أمر طبيعي في اللقاءات الودية".

وتابع:"المعسكر الجاري للمنتخب الوطني مليء بالسلبيات التي زادت من حدة الأجواء، وعلى رأسها تصريحات حسام حسن المدير الفني قبل مباراة أنجولا، والتي تحدث خلالها عن محمد الشناوي، ثم حديثه عن استبدال محمد صلاح وأن المنتخب لا يقف على أي لاعب".

وختم: "بالإضافة إلى مغادرة الأخير للمعسكر قبل لقاء جنوب السودان، وكذلك محمد عبد المنعم الذي عاد إلى تدريبات فريقه نيس الفرنسي".

تامر بجاتو نجم الأهلي والمنصورة السابق المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الجنوب إفريقي

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