لضمان استمرار الدعم.. التموين تحدد 12 مستنداً لقبول تظلمات المواطنين

​في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتنقية البطاقات التموينية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، أعلنت الجهات المعنية عن قائمة المستندات والأوراق الرسمية المطلوبة من المواطنين الراغبين في تقديم تظلمات التموين وتحديث بياناتهم.

​وتأتي هذه الإجراءات لتسهيل عملية مراجعة البيانات بدقة وتجنب إيقاف البطاقات، حيث يتوجب على صاحب البطاقة التموينية تقديم ملف يحتوي على الأوراق التالية وفقاً للحالة الاجتماعية والأسريّة:

​المستندات الشخصية والأساسية لرب الأسرة والزوجة:

​بطاقة الرقم القومي: نسخة واضحة من بطاقة الرقم القومي السارية لصاحب البطاقة التموينية (رب الأسرة). بطاقة الرقم القومي للزوجة: صورة من بطاقة الرقم القومي السارية للزوجة المقيدة أو المراد إدراجها. وثيقة الزواج: قسيمة الزواج الرسمية لإثبات العلاقة الأسرية.

​مستندات الأبناء والتابعين والمقيمين:

مستندات الأبناء: صورة بطاقة الرقم القومي للأبناء (إن وجدت)، أو شهادة الميلاد الكمبيوتر، بالإضافة إلى شهادات مؤهلاتهم الدراسية.

بطاقة المقيمين الآخرين: صور بطاقات الرقم القومي لأي أفراد مقيمين في نفس السكن بخلاف الزوجة والأبناء.

​إثبات صلة القرابة والوضع العائلي (الوالدين):

مستندات والد صاحب البطاقة: صورة بطاقة الرقم القومي لوالد صاحب البطاقة، أو شهادة وفاته في حال كان متوفى. مستندات والدة صاحب البطاقة: صورة بطاقة الرقم القومي لوالدة صاحب البطاقة، أو شهادة وفاتها.

​مستندات الحالة التعليمية والمؤهلات:

المؤهل الدراسي لرب الأسرة: إرفاق المؤهل الدراسي لصاحب البطاقة مع تحديد (سنة التخرج).

مؤهلات المقيمين: شهادات المؤهلات الدراسية لجميع الأفراد المقيمين مع صاحب البطاقة التموينية.

​مستندات السكن والممتلكات والخدمات الخاصة:

إيصال الكهرباء: إيصال استهلاك كهرباء حديث ومحدث للوحدة السكنية المقيمة بها الأسرة. بيانات المركبات الخاصة: في حال وجود سيارة، يجب تقديم بياناتها التفصيلية التي تشمل (رقم الشاسيه ورقم الماتور). كارت الخدمات المتكاملة: تقديم رقم بطاقة كارت الخدمات المتكاملة في حالة الرغبة في إضافة فرد من ذوي الإعاقة إلى البطاقة التموينية.

وأهابت الجهات المختصة بالمواطنين ضرورة تحري الدقة واستيفاء كافة الأوراق المطلوبة وتقديمها مجمعة إلى مكاتب التموين التابعين لها، لضمان سرعة البت في التظلمات وإعادة تفعيل الخدمات التموينية دون تأخير.

خطوات التظلم على الحذف من بطاقات التموين

و​إذا تم حذف بطاقتك التموينية أو أحد أفراد أسرتك وتعتقد أنك تستحق الدعم، يمكنك تقديم تظلم لإعادة تفعيلها. إليك الخطوات بالتفصيل والأوراق المطلوبة لضمان قبول التظلم.

​أولاً: خطوات تقديم التظلم (خطوة بخطوة)

​أتاحت وزارة التموين تقديم التظلمات إلكترونيًا أو ورقيًا عبر مكاتب التموين لتسهيل الإجراءات على المواطنين:

الاستعلام عن سبب الحذف: قبل البدء، قم بزيارة موقع "دعم مصر" أو "بوابة مصر الرقمية"، أو توجه إلى أقرب ماكينة صرف صرف خبز/سلع لقراءة الرسالة المصاحبة بـ "بون الصرف" لمعرفة سبب الاستبعاد بدقة.

​تجهيز المستندات: قم بإعداد الأوراق الرسمية التي تثبت عدم صحة سبب الحذف (على سبيل المثال: إذا كان السبب امتلاك سيارة حديثة، أحضر شهادة من المرور تثبت عكس ذلك).

​التوجه إلى مكتب التموين: اذهب إلى مكتب التموين التابع له حاملاً المستندات المطلوبة.

​ملء استمارة التظلم: اطلب "استمارة تظلم" من الموظف المختص وقم بملء البيانات بكل دقة، مع كتابة رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة.