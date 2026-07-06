أوليفر جلاسنر مديرًا فنيًا لنوتنجهام فورست الإنجليزي.. تفاصيل

أعلن نادى نوتنجهام فورست الإنجليزى، الاثنين، عن تعيين المدرب النمساوى أوليفر جلاسنر مديراً فنياً للفريق، خلفا للمدرب فيتور بيريرا.

وقال النادى الإنجليزى، فى بيان عبر حسابه على «إكس»: «المدرب النمساوى أوليفر جلاسنر مدرباً للفريق بعقد ممتد لمدة ثلاث سنوات قادمة، وبالتحديد حتى شهر يونيو من عام 2029».

وفد يملك المدرب النمساوى تجربة سابقة فى البريميرليج عبر بوابة نادى نيوكاسل يونايتد.

الجدير بالذكر أن نادى نوتنجهام فورست أنهى الموسم الماضى ببطولة الدورى الإنجليزى برصيد 44 نقطة فى المركز السادس عشر بجدول ترتيب البريميرليج.