بتوجيهات رئاسية.. وزير الرياضة يناقش آليات إطلاق مشروع اقتصاد الشباب

ناقش جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، مع قيادات الوزارة، آليات إطلاق مشروع "اقتصاد الشباب"، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية "الأوكتاجون"، وذلك في إطار توجهات الدولة نحو زيادة مساهمة الشباب في النشاط الاقتصادي.

أكد وزير الشباب والرياضة أن المشروع يعد مشروعًا استراتيجيًا يستهدف تحويل طاقات الشباب إلى قوة اقتصادية وتنموية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذه بالشراكة مع مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والجامعات ومنظمات المجتمع المدني، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.

تشمل آليات التنفيذ إعداد خريطة وطنية لاقتصاد الشباب تتضمن تحليل الإمكانات والموارد المحلية، ورصد الفرص الاستثمارية والقطاعات ذات الأولوية، وتحديد المهارات المطلوبة لسوق العمل، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات وطنية ولوحة متابعة رقمية (Dashboard) لدعم اتخاذ القرار وقياس مؤشرات الأداء.

كما تستثمر الوزارة بنيتها التحتية، بما تضمه من مراكز شباب ومنشآت رياضية ومدن شبابية ومراكز للتعليم المدني والابتكار، لتحويلها إلى منصات للتدريب وريادة الأعمال، ودعم الاقتصاد الرقمي والأخضر، واحتضان المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وربط الشباب بجهات التمويل والمستثمرين.

ويهدف المشروع إلى بناء نموذج يعزز مشاركة الشباب في الاقتصاد الوطني، من خلال ربطهم بالميزة التنافسية لكل محافظة، وتحديد القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتوفير برامج للتدريب والتأهيل وريادة الأعمال والتشغيل، بما يسهم في خلق فرص اقتصادية مستدامة.

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ المبادرة في عدد من المحافظات كنماذج تجريبية، تمهيدًا للتوسع تدريجيًا على مستوى الجمهورية.