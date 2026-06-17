حفيظ دراجي: ميسي نجم لقاء الأرجنتين والجزائر

علق المعلق الرياضي حفيظ دراجي علي اداء منتخب الأرجنتين امام منتخب الجزائر في دور المجموعات بكاس العالم



وكتب دراجي من خلال حسابه الشخصي اكس :" الأرجنتين 3 - 0 الجزائر

‏كان منتخب التانغو الأقوى في هذه المواجهة، وكان ميسي نجم اللقاء وصانع الفارق الحقيقي بأدائه الحاسم وتسجيله ثلاثية قادت الأرجنتين إلى الفوز.

‏لكن النتيجة لا تحسم سباق التأهل، وما زالت أمام محاربي الصحراء فرص كاملة للتدارك في المواجهتين القادمتين. 🇩🇿💚👏

‏حظ أوفر بإذن الله، والقادم أفضل للخضر.



استهل منتخب الأرجنتين حملة الدفاع عن لقب كأس العالم بأفضل طريقة ممكنة، بعد ما حقق فوزًا كبيرًا ومُستحقًا على نظيره الجزائري بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة العاشرة ببطولة كأس العالم 2026، ليؤكد التانجو مبكرًا أنه أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب